Песков: комиссии ООН по преступлениям на Украине предстоит трудная работа

Комиссия ООН по военным преступлениям на Украине столкнётся с огромным объёмом напряжённой работы, Россия обладает большим количеством материала на этот счёт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили РИА Новости. Он отметил, что все свидетельства о преступлениях на Украине тщательно копятся и позднее будут предоставлены.

Предстоит напряженная работа в этой комиссии, тем более, что имеется с нашей стороны много свидетельств, эти свидетельства копятся, тщательно собираются, выверяются, и, конечно, они будут использоваться, — заявил Песков.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет накануне предложил созвать международный трибунал по военным преступлениям украинских националистов. Как пишет РИА Новости, его предложение стало ответом на заявление главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, призвавшей расследовать ситуацию с видео с простреливанием ног взятым в плен российским солдатам.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия в отличие от США делает всё для пресечения военных преступлений. Этой цели в том числе Москва придерживается в своей спецоперации на Украине.

Антонов ранее заявил, что утверждения Госдепа о совершении Вооружёнными силами России военных преступлений на Украине противоречат здравому смыслу. По его словам, выпуская такие заявления, в Вашингтоне стараются демонизировать Россию в глазах общественности и разжечь русофобию. Дипломат отметил, что попытка властей США присвоить право определения «военных преступников» вызывает отторжение.