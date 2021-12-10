Песков исключил вероятность ареста Сокурова из-за слов на заседании СПЧ

Вероятность ареста режиссёра Александра Сокурова за слова о российской территории, которые он произнёс в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), исключена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Конечно нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор, — сказал Песков.

Заседание СПЧ с участием президента России Владимира Путина прошло 9 декабря. В ходе встречи режиссёр Александр Сокуров предложил подумать относительно конструкции российского государства. В частности, он предложил «отпустить» всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью».

Путин не согласился с такой позицией. Он призвал режиссёра не толкать страну к опасной черте и предложил подумать, прежде чем делать подобные высказывания.

Режиссёр Александр Сокуров в беседе с NEWS.ru заявил, что ему не надо было выступать на встрече Совета по правам человека (СПЧ) и спорить с президентом РФ Владимиром Путиным об устройстве России. Он также назвал реакцию лидера на свою речь «слишком эмоциональной».