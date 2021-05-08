Песков допустил изменения в параде Победы из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/2d21e8c4-afee-11eb-a736-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода, которая резко испортилась в Москве в канун Дня Победы, может внести коррективы в проведение парада на Красной площади. В частности, под вопросом оказалась воздушная часть празднования, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

В предыдущие годы уже бывало, что пролёт самолётов и вертолётов из-за дождя и плохой видимости отменяли.

Погода может повлиять на воздушную часть парада, — предупредил Песков.

Если авиапарад в этом году всё-таки состоится, то в небо над Кремлём и Красной площадью поднимутся 76 воздушных судов — по числу лет, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне. Над Москвой пролетят пилотажные группы «Беркуты», «Русские Витязи» и «Стрижи». Главной особенностью авиационной части парада станет полёт стратегического ракетоносца Ту-160 в сопровождении звена самолётов Су-35С. В небо также поднимутся транспортно-ударные вертолёты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.

Ранее о том, что погода может помешать проведению авиапарада, сообщили метеорологи. По их данным, 9 мая в Москве ожидается низкая облачность, в условиях которой полёты воздушных судов крайне затруднительны.