Песков дал оценку частым оскорблениям Байдена в адрес Путина

Неоднократные личные оскорбления американского лидера Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина неприемлемы и недостойны президента США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Байден неоднократно позволял себе оскорбительные выпады, называя Путина «военным преступником» и «мясником».

Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России — это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США, — заявил спикер Кремля.

16 марта Байден позволил себе громкое заявление в адрес главы России Владимира Путина. Он назвал президента РФ «военным преступником», выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву. Байден пообещал, что США будут оказывать украинской экономике прямую финансовую помощь.

Чуть позже, 17 марта президент США Джо Байден в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» заявил, что его коллега, российский президент Владимир Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор». Байден не первый раз высказывается в адрес главы России подобным образом.

Затем, 25 марта Байден вновь заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». Он предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

В завершение, 26 марта Американский президент Джо Байден снова недипломатично высказался о российском лидере. В ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше он перед журналистами назвал Владимира Путина «мясником».

4 апреля Байден снова высказался в адрес Путина, назвав его «военным преступником». Агентство The Associated Press сообщило, что Байден также назвал лидера России «мясником».