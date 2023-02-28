Песков анонсировал принятие решений по соцгарантиям для бойцов ЧВК Песков: решения по соцгарантиям для бойцов ЧВК должны принять в ближайшее время

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что в Кремле ожидают принятия решений о социальных гарантиях для бойцов, включая тех, кто участвует в спецоперациях как добровольцы или через частные военные компании. По его словам, все подразделения, выполняющие задачи в спецоперации, проявляют героизм и выполняют свои обязанности в СВО на высшем уровне.

Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем, — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность всем подразделениям, которые участвуют в спецоперациях. Песков отметил, что в Кремле ожидают, что решения на этот счет будут приняты в ближайшее время.

Ранее представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США сотрудничают с представителями ряда государств с целью противодействия ЧВК «Вагнер». По его словам, взаимодействие по данному вопросу происходит как с европейскими, так и с африканскими партнерами США. По словам Прайса, в США обратили внимание на то, что страны, в которых действовала ЧВК, в результате оказываются «ослабленными, более бедными и незащищенными».