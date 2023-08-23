Первый заместитель главы ВТБ уволился из банка Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул банк

Фото: Пресс-служба ВТБ/ТАСС

Андрей Пучков

Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя председателя правления ВТБ, покинул банк, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансово-кредитной организации. Причиной увольнения называется переход на другую работу.

Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет, — говорится в сообщении.

Ранее правительство выдвинуло кандидатуру Пучкова на должность в совет директоров Объединенной судостроительной компании. ВТБ получит контрольный пакет акций организации в доверительное управление сроком на пять лет.

Решение о передаче ценных бумаг банку поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что ряд вопросов в данной ситуации требует особого внимания со стороны специалистов ВТБ. В первую очередь речь идет о финансах Объединенной судостроительной компании.

Президент также заверил главу ВТБ Андрея Костина, что Правительство РФ окажет банку всю необходимую поддержку. Костин, в свою очередь, отметил, что понимает возложенную на него ответственность. Команда, добавил он, уже полностью готова к работе.