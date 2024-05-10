Первый вице-премьер РФ сохранит свой пост РБК: Белоусов продолжит работу в правительстве РФ на посту первого вице-премьера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сохранит свой пост и продолжит работу в составе нового правительства РФ, сообщил РБК со ссылкой на источники. Официальной информации на этот счет пока обнародовано не было.

Кандидатуры заместителей председателя правительства, согласно Конституции, выдвигает действующий премьер-министр. Процесс рассмотрения претендентов на должность вице-премьера состоится 13 мая в Госдуме.

Ранее нижняя палата парламента утвердила внесенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За него проголосовали 375 депутатов, против никто не выступил. Мишустин пообещал, что кабмин приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании главы государства.

До этого стало известно, что на должность главы Министерства спорта России рассматриваются три кандидатуры. В списке значатся губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя действующего исполняющего обязанности министра Олега Матыцина — Азат Кадыров и Одес Байсултанов.

Кроме того, сообщалось, что Антон Силуанов останется министром финансов России в новом правительстве. При этом официальных данных об этом обнародовано еще не было. Силуанов на протяжении 13,5 года возглавляет данное ведомство.