Первый украинский нацгвардеец записался в российский батальон Первый украинский нацгвардеец записался в российский добровольческий батальон Хмельницкого

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пленный старший прапорщик Роман Флокасу стал первым украинским нацгвардейцем, решившим присоединиться к создаваемому российскому добровольческому отряду имени Богдана Хмельницкого, передает РИА Новости. По словам самого Флокасу, он принял такое решение после того, как его в отряд вступили его сокурсники-пленные.

Флокасу сообщил, что он служил по контракту с 1998 по 2012 год и с 2018 по 2022 год, но не участвовал в боевых действиях. Он родился и вырос в Мариуполе, его родственники живут в России, а на Украине у него нет близких.

В плену он был с апреля 2022 года после того, как добровольно пошел на фильтрацию в поселке Мангуш с семьей в качестве беженца. Ему присвоили статус военнопленного и поместили под стражу, однако он решил начать воевать за Россию.

О создании в ДНР добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого ранее сообщил представитель силовых структур республики. По его словам, туда вошли по меньшей мере 200 украинских военнопленных. Он пояснил, что изначально планировалось создать небольшой батальон, но число желающих стало значительно выше, чем предполагалось.

Также стало известно, что Киев начал принудительную мобилизацию украинцев призывного возраста, желающих выехать через страны Балтии в Россию или из Польши на территорию Белоруссии. Попытки выезда пресекаются, а граждан возвращают в страну и после направляют в войска.