https://static.news.ru/photo/04ca7bba-2693-11ea-8de4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Состав тронулся вечером 24 декабря с Казанского вокзала, он будет в пути 33 часа и прибудет на вокзал назначения в 8:50 мск 26 декабря.

В Симферополе пассажиров встретит руководство республики, в том числе глава региона Сергей Аксёнов и спикер парламента Владимир Константинов, а также общественники и представители Федерального агентства железнодорожного транспорта. Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, начальник крымского поезда Александр Калеущенко опоздал на отправление с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Причиной стало затянувшееся мероприятие по случаю запуска маршрута. Сотруднику железной дороги пришлось обгонять состав на «Сапсане». Он пересел в свой поезд на станции Угловка в 17:13 по московскому времени.