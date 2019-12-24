Состав тронулся вечером 24 декабря с Казанского вокзала, он будет в пути 33 часа и прибудет на вокзал назначения в 8:50 мск 26 декабря.
В Симферополе пассажиров встретит руководство республики, в том числе глава региона Сергей Аксёнов и спикер парламента Владимир Константинов, а также общественники и представители Федерального агентства железнодорожного транспорта. Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря,
Как писал NEWS.ru ранее, начальник крымского поезда Александр Калеущенко опоздал на отправление с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Причиной стало затянувшееся мероприятие по случаю запуска маршрута. Сотруднику железной дороги пришлось обгонять состав на «Сапсане». Он пересел в свой поезд на станции Угловка в 17:13 по московскому времени.
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