https://static.news.ru/photo/18bbbce4-6c2d-11ea-bb86-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С военного аэродорома Чкаловский 22 марта вылетел первый самолёт Ил-76 с вирусологами, врачами и необходимым оборудованием на борту. Воздушное судно отправилось в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Самолёт доставит на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре в 30 километрах юго-западнее Рима передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий, — цитирует ТАСС сообщение от Минобороны.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия сосредоточила девять военно-транспортных самолётов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Московской области. Воздушными судами будут отправляться бригады вирусологов и оборудование в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа.