Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сосредоточила девять военно-транспортных самолётов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Московской области. Воздушными судами будут отправляться бригады вирусологов и оборудования в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 марта журналистам сообщили представители Минобороны РФ.

Самолёты вместе с экипажами были переброшены в Подмосковье прошлой ночью. Воздушные суда доставили из Ульяновской, Псковской и Оренбургской областей. Девять самолётов военно-транспортной авиации ВКС России сосредоточены на аэродроме Чкаловский, —...