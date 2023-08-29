Первый полет импортозамещенного SJ-100: что известно, когда выйдет в серию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский ближнемагистральный самолета SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в Минпромторге. Как прошли испытания, чем лайнер отличается от других моделей?

В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. Полет длился 54 минуты и проходил на высоте до 3000 метров и скоростях до 343 км/ч.

Что известно о самолете SJ-100, когда начнется серийный выпуск

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. В пресс-службе ПАО «Яковлев» (новое название корпорации «Иркут») пояснили, что обновленная версия самолета SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100) — SSJ-New — сменит название на SJ-100.

При разработке не зависимой от импортных технологий модели Superjet на отечественные пришлось заменить около четырех десятков авиационных систем и агрегатов. Данный полет был выполнен на двигателях SaM146, которые до введения западных санкций совместно производили Россия и Франция.

Известно, что готовится программа летных испытаний второго опытного образца SJ-100. Его планируется поднять в воздух уже с двигателями ПД-8 полностью отечественного производства. Их в настоящее время испытывают на стендах и в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

5 мая глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что завершаются испытания двигателя ПД-8 для самолета SJ-100. При этом он подчеркнул, что воздушное судно будет почти целиком собрано из российских деталей.

«Самолет уже с нашим двигателем, полностью с нашей авионикой, с нашими агрегатами и, самое главное, с нашим полностью фюзеляжем. Импортного практически там уже ничего не остается», — пояснил он.

Также Чемезов добавил, что серийное производство лайнера начнется в 2024 году, ежегодно в России будет выпускаться 20 самолетов.

Как отреагировали в Кремле на полет SJ-100

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал успехом первый полет импортозамещенного SJ-100.

«Это действительно большой успех, потому что в весьма и весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины», — сказал он.

Также Песков добавил, что президент России Владимир Путин пока не планирует посетить завод, где произвели лайнер, но держит «руку на пульсе» в этом вопросе.

«Президент, конечно, знает, детально знает график импортозамещения в авиации и в других отраслях промышленности. Пока посещения завода в графике у президента нет в обозримой перспективе, хотя, как вы знаете, Путин действительно будет во Владивостоке», — отметил Песков.

Что говорят эксперты о новом SJ-100

По мнению авиационного эксперта Романа Гусарова, полет авиалайнера SJ-100 в импортозамещенном виде означает возвращение России в список мировых авиадержав.

«SSJ создавался в 2000-е как совместный международный проект. А Sukhoi Superjet New второго поколения будет полностью импортозамещенным — с российскими комплектующими. Для его создания используются очень высокие, сложные технологии. Здесь есть чем гордиться», — отметил он.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов считает, что Россия пошла на такой шаг из-за санкционной политики стран Запада. Поэтому возникла необходимость модернизировать самолет, иначе его эксплуатация могла быть приостановлена или прекращена.

«Мы оказались вне зависимости от состояния политики, экономики, мировой общественности — делаем все сами», — резюмировал Попов.

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