Следующий из северной столицы в Севастополь поезд преодолел железнодорожную часть Крымского моста.
По железнодорожному участку моста пассажирский состав двигался примерно 20 минут. Сейчас поезд идёт по Крыму, а в на вокзале Севастополя пассажиры окажутся в 09:25 мск 25 декабря,
Как писал NEWS.ru ранее, первый следующий по Крымскому мосту поезд Москва — Симферополь уже в пути. Состав тронулся вечером 24 декабря с Казанского вокзала, он будет в пути 33 часа и прибудет на вокзал назначения в 8:50 мск 26 декабря.
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