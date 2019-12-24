https://static.news.ru/photo/12040d26-26a9-11ea-aef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Следующий из северной столицы в Севастополь поезд преодолел железнодорожную часть Крымского моста.

По железнодорожному участку моста пассажирский состав двигался примерно 20 минут. Сейчас поезд идёт по Крыму, а в на вокзале Севастополя пассажиры окажутся в 09:25 мск 25 декабря, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, первый следующий по Крымскому мосту поезд Москва — Симферополь уже в пути. Состав тронулся вечером 24 декабря с Казанского вокзала, он будет в пути 33 часа и прибудет на вокзал назначения в 8:50 мск 26 декабря.