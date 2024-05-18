Первый «Мясной шаттл» отправился из России в Китай

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Первый поезд нового торгово-логистического сервиса «Мясной шаттл» был отправлен из России в Китай, сообщила на мероприятии, состоявшемся на площадке VIII Российско-китайского ЭКСПО в китайском Харбине, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Организацией занимались РЭЦ и транспортная группа Fesco, передает ТАСС.

Регулярная логистика — очень важный компонент для российских и китайских компаний: на переговорах представлен не только товар, который предлагается к продаже, но и сервис по его доставке, — заявила Никишина.

Она добавила, что грузовой состав перевозит сорокафутовые рефрижераторные контейнеры с говядиной производства агрохолдинга «Мираторг». Ожидается, что доставка продукции из Брянска в Китай займет около 20–25 дней. Никишина уверена, что сервис «Мясной шаттл» и продукция крупнейших российских производителей мяса будут пользоваться большим спросом на китайском рынке.

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что страна может установить новый рекорд по экспорту зерновой продукции в 2024 году. Она обратила внимание, что страна не имеет своего флота сухогрузов. В связи с этим министр призвала развивать его.