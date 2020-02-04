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Первый двухэтажный автобус сделал пробную остановку у перрона на крыше Щёлковского автовокзала в Москве. Об этом сообщило АГН «Москва».

В обновлённом многофункциональном комплексе «Щёлковский» провели тестирование подъездов к перронам, которые расположены на первом и шестом этажах. Первый двухэтажный автобус — даблдекер — поднялся на крышу вокзала, при этом в салоне 18-тонной машины находились 10 пассажиров. Пробный заезд прошёл успешно, — привели сообщение пресс-службы префектуры ВАО в агентстве.

Отмечается, что на крышу автовокзала автобус поднимается по специальному пандусу. На платформе даблдекер может также припарковаться.

Обновлённый вокзал планируют открыть весной 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, замглавы думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил оборудовать автовокзалы бесплатными автоматами по продаже билетов, хостелами, где можно остановиться в случае накладок в расписании по вине перевозчика, а также оборудовать вокзалы информационными табло, работающими в режиме онлайн.