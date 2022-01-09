Первые самолёты с гражданами России вылетели из Казахстана

Три самолёта военно-транспортной авиации, занимающиеся эвакуацией россиян, вылетели из аэропорта Алма-Аты в воскресенье, 9 января, в аэропорт Чкаловский в Нижнем Новгороде, передаёт РИА Новости со ссылкой на консульство РФ в Алма-Ате. В консульстве также отметили, что эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока не будут вывезены все желающие.

Посольство РФ в Казахстане в субботу сообщило, что для граждан России, находящихся в Алма-Ате, 9 января с 17:00 до 18:00 (с 14:00 до 15:00 мск) по местному времени из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России по маршрутам Алма-Ата — Иваново и Алма-Ата — Оренбург. Россиян просили самостоятельно прибыть в терминал аэропорта Алма-Аты к 14:00 по местному времени (11:00 мск), — сообщило консульство.

Как сообщается, первые три самолёта взяли на борт 100 человек. RT опубликовала видео эвакуации россиян.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.