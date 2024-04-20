Первые Герои СССР: как семь летчиков спасли челюскинцев из ледяного ада

Фото: РИА Новости

Экспедиция ледокольного парохода «Челюскин» во льдах Северного Ледовитого океана

20 апреля 1934 года семь летчиков стали Героями Советского Союза — первыми обладателями этого звания. Их наградили за спасение экипажа парохода «Челюскин», исследовавшего Арктику и Северный морской путь. За сложнейшей операцией следил весь мир. Подробнее об этой истории и о необычной судьбе ее героев — в материале NEWS.ru.

Как «Челюскин» оказался в Арктике

Еще в конце 1920-х в СССР осознали важность приарктических территорий. Уже тогда Совнарком разрабатывал перспективные планы освоения региона. Он привлекал своими ресурсами — лесом, пушниной, а также рудами.

В СССР пытались решить транспортную проблему в Арктике двумя способами — строить ледокольный флот и развивать авиационные трассы для воздушных судов. Какое-то время считались перспективными даже дирижабли. Однако катастрофа в 1928 году дирижабля итальянского исследователя Нобиле фактически поставила крест на этом направлении.

Самолеты стали полностью доминировать в Арктике как быстроходный транспорт — как для связи, так и для перевозки людей и грузов. Тем более что уже в начале 1930-х появились первые серийные модели советской транспортной и пассажирской авиации.

С ледокольным флотом ситуация была сложнее. Он имелся еще у Российской империи, хотя корабли были построены в основном на германских и британских верфях и были весьма устаревшими. При этом для проведения судов по Северному морскому пути понадобилось бы очень много ледоколов. Тогда появилась идея — обойтись вовсе без них. Будущий академик Отто Юльевич Шмидт был одним из тех, кто настаивал на возможности провести за одну навигацию обычные суда вдоль Арктики, пока море не успеет замерзнуть.

Для эксперимента был подготовлен построенный на датских верфях пароход «Челюскин» особого арктического класса с защитой ото льда. Его экспедиция должна была подтвердить, что по Северному Ледовитому океану можно за одну навигацию пройти от Мурманска до Владивостока.

Часть исследователей, которых собрал Шмидт, выступила против такой авантюры. Капитан судна Владимир Воронин категорически возражал против похода, тем более что он был запланирован на июнь 1933 года, то есть на два месяца позже открытия навигации. Часть команды считала, что пароход не успеет пройти путь до того момента, когда льды захватят судно в «плен».

Фото: РИА Новости Пароход «Челюскин»

Как спасали «Челюскин»

Шмидт настаивал на своем и оказался неправ. Уже в конце сентября 1933 года «Челюскин» сковали льды. 13 февраля 1934-го судно было практически раздавлено торосами. Из 105 человек, находившихся на судне и заранее начавших эвакуацию, при катастрофе погиб только завхоз экспедиции Борис Могилевич. Вместе с Ворониным и Шмидтом он был последним, кто сходил с парохода. Нажим льдов был таким мощным, что покачнул палубу, и скатившаяся бочка с топливом раздавила Могилевича. Нахлынувшие арктические воды навсегда похоронили погибшего члена экспедиции вместе с судном. Оставшиеся 104 человека остались дрейфовать на льдине, дожидаясь спасения с материка.

Экспедиция «Челюскина» имела огромное общесоюзное значение. О ней постоянно говорили на радио. У челюскинцев была станция с опытнейшим радистом, поэтому во время похода они постоянно держали связь с материком. С борта парохода многочисленные журналисты, включая известного поэта Илью Сельвинского, который не участвовал в дрейфе, передавали репортажи.

В Кремле очень быстро узнали о катастрофе «Челюскина». Была немедленно собрана спецкомиссия во главе с Валерианом Куйбышевым, высокопоставленным большевиком, членом Политбюро ЦК.

Власти решили, что единственный быстрый способ эвакуации челюскинцев — снять их самолетами с дрейфующих льдов. Дело было очень рискованным, однако нашлось несколько летчиков, которые имели соответствующий опыт и навыки. Среди них были Анатолий Ляпидевский, Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Василий Молоков и Сигизмунд Леваневский.

5 марта первым на лед сел на самолете АНТ-4 Ляпидевский. Он вывез в тот день 12 человек, преимущественно женщин, детей и больных. Второй раз летчикам удалось приземлиться на льдину только 7 апреля из-за сложных погодных условий. В течение следующих шести дней 24 рейсами все зимовщики были вывезены на материк в чукотский поселок Ванкарем. Главу экспедиции Отто Шмидта отправили в больницу американского города Ном в штате Аляска.

Эвакуация закончилась 13 апреля. Три дня спустя Верховный Совет учредил новую высшую награду СССР — звание Героя Советского Союза. 20 апреля ее вручили семерым летчикам-полярникам.

Фото: Владислав Микоша/РИА Новости Самолет, принимавший участие в спасении челюскинцев

Первым долетел до челюскинцев, испытывал ядерное оружие

Ляпидевский первым был удостоен самой высокой награды Союза. Он также был первым, кто долетел до челюскинцев и вывез первых зимовщиков.

Будущий герой родился в селе Белая Глина Ставропольской губернии (ныне Краснодарский край) 23 марта 1908 года. Ляпидевский попал в авиацию в 1927 году, окончив Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС и Севастопольскую военную школу морских летчиков.

Уволившись с военной службы, в 1933 году Ляпидевский перешел на работу в гражданскую авиацию. Вначале он летал на Дальнем Востоке, но затем сумел пробиться в авиацию учрежденного Главного управления Севморпути. Спустя 11 месяцев пилот уже спасал челюскинцев. Перелет через Арктику был сложным — отсутствовали маршруты, карты высот и аэротопографические карты местности. Что касается метеорологии, то она отсутствовала как класс в Советской Арктике. Ляпидевский стал первым из летчиков авиаотряда, которой сумел найти дрейфующих челюскинцев. Приземление было той еще задачей — он сажал самолет на участок льда 150 на 450 метров.

Первый спасательный рейс стал для Ляпидевского последним в ходе той операции. Во время его второго перелета из Уэлена в Ванкарем сломалась стойка шасси самолета при посадке. Ремонт затянулся более чем на месяц. Из-за неработающей рации летчик узнал с опозданием на пять дней, что стал первым Героем Советского Союза.

Ляпидевский умер в Москве 29 апреля 1983 года. Во время Великой Отечественной войны летчик был директором авиазавода. Впоследствии он участвовал в разработке самолетной автоматики, автоматизации авиационного оружия и в испытаниях ядерных бомб.

Фото: РИА Новости Самолет спасателя челюскинцев Анатолия Ляпидевского после приземления в бухте Провидения

Вывез в одиночку 39 человек и возглавил гражданский флот

Молоков стал самым результативным спасателем во время операции по вывозу экспедиции челюскинцев. Он переправил на материк 39 человек. Молоков вместе с Каманиным предложил использовать специальные парашютные ящики под крыльями самолетов для вывоза челюскинцев. Благодаря этому летчики смогли перевезти максимум людей.

Молоков родился в селе Ирининском Московской губернии 13 февраля 1895 года. К началу спасательной эпопеи он был опытнейшим пилотом, так как начинал летать еще в Балтийском флоте в 1915-м во время Первой мировой войны. Все 1920-е годы Молоков находился в распоряжении Балтфлота, а после увольнения в запас с 1932-го летал на сибирских пассажирских линиях.

Год спустя Молоков был уже одним из начальников полярной авиации Серморпути. Он помогал всему спасательному отряду ориентироваться в Арктике с ее суровыми погодными условиями.

В 1938 году Молоков возглавил Гражданский флот СССР. Во время Великой Отечественной войны он организовал трассу Аляска — Сибирь для перегона самолетов, поставлявшихся по лендлизу. В 1943 году Молоков был назначен командующим бомбардировочной авиадивизией на Западном фронте, затем на 3-м Белорусском фронте. После войны он работал в области космонавтики. Молоков умер 29 декабря 1982 года.

Фото: Владислав Микоша/РИА Новости Полярные летчики Василий Молоков и Михаил Бабушкин

Стал куратором первых советских космонавтов

Каманин готовил и курировал первых советских космонавтов. Он выбрал для полета в космос Юрия Гагарина, а для его возможной замены — Германа Титова. В списке первых Героев Союза Каманин шел вторым по счету и был самым младшим из всей семерки.

Он родился в городе Меленки Владимирской губернии 18 октября 1908 года. В 1927-м Каманин стал курсантом Ленинградской военно-теоретической школы ВВС. Два года спустя он начал службу в бомбардировочной авиации на Дальнем Востоке. За пять лет будущий Герой СССР показал себя настолько великолепным летчиком, что оказался единственным кандидатом, которого откомандировали из воинской части спасать челюскинцев. Каманин вывез на бомбардировщике Р-5 34 участника экспедиции.

В первые годы Великой Отечественной войны Каманин командовал авиацией Среднеазиатского военного округа. С 1942-го он оказался на фронте. С февраля следующего года Каманин командовал 5-м штурмовым авиакорпусом, основной машиной которого был штурмовик Ил-2. Он был 29 раз удостоен личной благодарности за проведение военных операций со стороны главкома Иосифа Сталина. Каманин участвовал в Параде Победы в составе сводного батальона летчиков 2-го Украинского фронта.

В 1958 году он дослужился до заместителя начальника Главного штаба ВВС. Два года спустя Каманин стал отбирать космонавтов в советскую космическую программу. В 1971-м он ушел в отставку. Каманин скончался 12 марта 1982 года.

Был большевиком, пропал во время трансарктического перелета

Леваневский родился 15 мая 1902 года в польской семье в Санкт-Петербурге. В октябре 1917-го он примкнул к большевикам. Леваневский стал красногвардейцем и участвовал в Гражданской войне. В 1924 году он попал на учебу в Севастопольскую военную школу морских летчиков. Опыт и квалификация позволили ему войти в состав пилотов Севморпути. Леваневского сразу же привлекли к спасению челюскинцев.

Он был единственным летчиком, не эвакуировавшим ни одного человека. Дело в том, что незадолго до катастрофы «Челюскина» его направили в США закупать многоместные самолеты Consolidated Fleetster. В самый разгар операции по спасению челюскинцев в конце марта 1934 года Леваневский и другие члены миссии вылетели из Нома в Ванкарем. Но пилот не долетел до поселка, хотя сумел доставить одного из руководителей спасательной операции до места назначения.

Герой Советского Союза погиб в августе 1937 года, когда отправился на самолете ДБ-А в трансарктический перелет Москва — Фербенкс. Где разбился Леваневский, неизвестно до сих пор.

Фото: Public domain/Wikimedia Самолет Сигизмунда Леваневского

Бомбил Берлин, стал писателем

Водопьянов родился в селе Большие Студенки 18 ноября 1899-го (сейчас это часть Липецка). Он пришел в авиацию в 1928 году, причем сразу же в гражданский флот.

С того момента летная карьера Водопьянова шла только в гору. Вначале он был летчиком «Добролета» и участвовал в борьбе с саранчой в Средней Азии. Водопьянов стал первопроходцем пассажирской трассы на Сахалин. В 1931 году он развозил матрицы газеты «Правда» в Киев и за Урал.

Водопьянов был очень упорным человеком и перфекционистом. Пилота не остановила даже страшная авиакатастрофа, в которую он попал на озере Байкал. После нее врачи наложили ему на голову 36 швов. После такой травмы Водопьянова не хотели брать обратно в гражданский флот. Когда «Челюскин» был раздавлен льдами и потребовалось спасать людей, пилот стал ходить по кабинетам высокопоставленных чиновников, требуя включить его в спасательную операцию. И добился своего. Всего Водопьянов вывез со льдин 10 челюскинцев.

Во время Великой Отечественной войны летчик участвовал во втором бомбардировочном рейде на Берлин. Он был пилотом бомбардировочной авиации вплоть до сентября 1943 года. В 1946-м Водопьянов вышел в запас, а 1948–1950 годах участвовал в арктических дрейфующих экспедициях «Север» и «Север-2». Затем он занимался писательским трудом. Водопьянов умер 11 августа 1980 года.

Фото: Александр Лесс/ТАСС Михаил Водопьянов

Пролетел 300 тысяч километров без единой аварии

Доронин родился 3 мая 1902 года в селе Каменка Самарской губернии (Саратовская область). По воспоминаниям Каманина, он признавался товарищам, спасавшим челюскинцев, что до 16 лет «ни на поезде, ни на пароходе не ездил». В 1920 году Доронин оказался в Ленинграде, где вначале учился на морского техника. В 1924-м Доронина отправили в Егорьевскую авиационно-техническую школу, затем — в Севастопольскую военную школу морских летчиков.

Через пять лет Доронин уволился с военной службы и работал в гражданской авиации, осваивая сибирские и дальневосточные маршруты. Он считался первоклассным летчиком. За девять лет работы Доронин налетал 300 тысяч километров без единой аварии.

Тем не менее в ходе операции по спасению челюскинцев его первая попытка посадки на льдину обернулась неудачей. Лыжа самолета Доронина налетела на ледяной бугор и сломалась. Машина перегородила импровизированную взлетную полосу и нуждалась в ремонте. В результате Доронин совершил всего лишь один полет и спас двух человек.

Во время Великой Отечественной войны Доронин работал в авиационной промышленности и руководил летно-испытательными станциями. Он умер 2 февраля 1951 года в Москве.

Фото: Георгий Зельма/РИА Новости Иван Доронин

Летал с Первой мировой, стал членом ЦИК СССР

Слепнев родился 27 июня 1896 года в деревне Ямсковицы неподалеку от Санкт-Петербурга. Он пришел в авиацию еще во время Первой мировой войны, окончив в 1917-м Гатчинскую летную школу. Затем Слепнев примкнул к большевикам и был военным инженером во время Гражданской войны.

В 1925 году он ушел в гражданскую авиацию. С 1931-го Слепнев был пилотом полярной авиации на Севморпути. Вместе с Леваневским он перегонял самолеты Consolidated Fleetster из США.

В ходе спасательной операции в 1934 году Слепнев вывез пятерых челюскинцев. 12 апреля он доставил тяжело заболевшего Шмидта в Ном. В 1935–1938 годах Слепнев был членом Центрального исполнительного комитета СССР — высшего органа государственной власти. В годы Великой Отечественной он стал заместителем командира авиационной бригады ВВС Черноморского флота. Затем Слепнев работал в Главном управлении ВВС ВМФ и Главном штабе ВМФ. Слепнев умер в 1965 году.

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