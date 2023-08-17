Первые фото российского смартфона «Р-ФОН» за 40 тысяч: как выглядит гаджет

Фото: НТЦ ИТ «РОСА»

Российский смартфон «Р-ФОН»

Опубликованы первые фото российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл». По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, устройство планируют выпускать в Зеленограде.

Ожидается, что гаджет станет смартфоном для массового пользования. На данный момент предполагается, что российский смартфон будет иметь следующие характеристики: диагональ дисплея — 6,7 дюйма, оперативная память — 8 Гб, встроенная память — 128 Гб, основная камера — 50 Мп, батарея — 5000 мАч.

«Р-ФОН» имеет слот на две сим-карты, порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников. Задняя панель стеклянная.

По словам Зыкова, ОС «РОСА Мобайл», на которой работает гаджет, основана на базе Linux. Она будет напоминать пользователям iOS и Android одновременно. В продаже «Р-ФОН» появится в 2024 году, но для корпоративного сектора и госзаказчиков гаджет станет доступен уже в 2023 году.

Примерная стоимость, заявленная производителем, составляет 40 000 рублей.

Первые фото российского смартфона «Р-ФОН» — в галерее NEWS.ru.