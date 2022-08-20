Первые 100 детей в возрасте 6–11 лет получили вакцину от COVID-19 Гинцбург: вакцину от COVID-19 в рамках исследований получили 100 детей 6–11 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках клинических исследований вакцину от коронавирса получили первые 100 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Об этом ТАСС рассказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, объём получаемой детьми вакцины составляет одну десятую взрослой дозы препарата.

Гинцбург уточнил, что через 1–1,5 месяца могут начаться исследования с использованием одной пятой от взрослой дозы препарата.

Сейчас закончились исследования с одной десятой взрослой дозы, провакцинированы 100 детей с 6 до 11 лет. На следующей неделе независимый комитет просмотрит данные, и если его данные удовлетворят, то даст разрешение на использование в концентрации одной пятой дозы. Исследования могут начаться через месяц-полтора, — рассказал учёный.

Ранее Гинцбург заявил, что в его центре создали вакцину от новых вариантов коронавируса. Её создали на той же платформе, что и «Спутник V», поменяв антигенный состав. Вакцина содержит последовательность из «дельты» и «омикрона», предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.