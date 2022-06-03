Первое судно прибыло в Россию из мариупольского порта Первое судно с металлом из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону

Судно типа «Славутич», которое впервые побывало в освобожденном Мариуполе, прибыло в Ростов-на-Дону. В Мариуполе оно ранее загрузило партию листового металла, которую теперь доставило в Ростовскую область. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ОАО «Ростовский порт».

Судно в Ростове, стоит на рейде, — сказал собеседник агентства.

О том, что судно МР-3 типа «Славутич» зашло в Мариуполь, стало известно 28 мая. Сейчас порт в городе открыт и полностью готов принимать суда. В целом Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. В городе снова ходит общественный транспорт по отдельным направлениям, коммунальные службы восстанавливают подачу в дома воды и электричества.

20 мая стало известно о том, что российским военным полностью удалось освободить территорию завода «Азовсталь», на которой в последнее время оставались блокированными члены украинской группировки. Об освобождении рассказал представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.