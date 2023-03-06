Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования выходит в рейс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая женщина-машинист поезда дальнего следования в России, Оксана Соколова, отправится на свой первый самостоятельный рейс. Как уточнили в пресс-службе РЖД, ранее в России уже были женщины-машинисты электричек, но Соколова стала первой женщиной-машинистом именно поезда дальнего следования.

Она работает на Свердловской железной дороге (СвЖД). В январе 2023 года она получила удостоверение машиниста электровоза и стала первой женщиной в РЖД, которой было доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. После этого ей предстояло пройти двухмесячную стажировку до того, как ей будет доверен самостоятельный рейс.

Соколова будет вести пассажирский поезд №115, который отправится из Томска в Адлер 6 марта на участке между Екатеринбургом и Дружинино.

Чтобы стать машинистом электровоза, Соколова успешно прошла курс обучения и экзамен, а затем выполняла трехмесячную практику под руководством опытного наставника. Сейчас она работает в должности машиниста пассажирских поездов дальнего следования в Свердловской дирекции тяги.

С 1 января 2021 года женщины в России имеют возможность работать машинистами и помощниками машинистов благодаря изменениям, внесенным Минтрудом России в перечень доступных для женщин профессий.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» предложили упразднить перечень запрещенных для женщин профессий. Замруководителя партии Сардана Авксентьева заявила на пленарном заседании Госдумы в декабре, что в документе указаны целые отрасли, а не отдельные специальности, в то время как в условиях санкционного давления требуются новые решения.