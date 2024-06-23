Танкер с первой в этом году партией СПГ выпустили на Севморпуть НОВАТЭК отправил по Севморпути первую в 2024 году партию СПГ

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Танкер-газовоз ледового класса «Эдуард Толль»

Компания НОВАТЭК выпустила танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll, загруженный первой в текущем году партией сжиженного природного газа, пишет РБК со ссылкой на данные систем отслеживания судов. На Северный морской путь (СМП) судно вышло 21 июня из порта Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря.

Arc7 Eduard Toll входит в состав флота проекта «Ямал СПГ». Отмечается, что рынок ожидал старта летней навигации по СМП, так как это открывает НОВАТЭК возможность для начала поставок с проекта «Арктик СПГ-2», который находится рядом с «Ямалом СПГ», но на Гыданском полуострове. Отправка энергоресурсов оттуда планировалась на первый квартал текущего года, одна из-за санкций США ее пришлось отложить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах НОВАТЭК запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме. По словам главы государства, компания «Русгидро» также заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предложил задерживать перевозящие российскую нефть танкеры, блокируя их в итальянских портах. Он призвал охотиться за всем, что позволяет работать «военной машине» России, в том числе за деньгами, нефтью, газом и кораблями. Министр также заявил, что нужно накладывать санкции на компании из таких стран, как Израиль, Китай, Турция и Киргизия, которые, по его мнению, поставляют в Россию материалы двойного назначения.