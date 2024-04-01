Первая супружеская пара миллиардеров появилась в России Супруги Луценко стали первой парой миллиардеров с равными долями бизнеса в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владеющие агропромышленной ГК «Содружество» супруги Луценко стали миллиардерами, сообщает Forbes. Стоимость принадлежащих им российских и белорусских активов превысила $2 млрд, при этом пара владеет бизнесом в равных долях.

Супруги ведут непубличный образ жизни. Александр давал интервью агентству Bloomberg в 2012 году, после того, как акционером группы «Содружество» стала японская корпорация Mitsui & Co. О Наталье Луценко почти ничего не известно. Состояние каждого из них превышает $1 млрд.

Ранее стало известно, что с начала года состояние богатейших россиян в общей сложности увеличилось на $18,293 млрд. Об этом говорит индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 богатейших людей на Земле. Среди российских бизнесменов больше всех заработал сооснователь компаний СУЭК и «Еврохим» Андрей Мельниченко: его состояние выросло на $5,29млрд, до $24,1 млрд. У основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова суммарный капитал с января текущего года увеличился на $3,75 млрд, до $24,6 млрд.

До этого председатель совета директоров «Группы Астра» Денис Фролов стал долларовым миллиардером. Это произошло после того, как акции разработчика операционной системы для госструктур Astra Linux резко выросли в цене. Отмечается, что Фролов стал вторым российским миллиардером, который заработал капитал в сфере программного обеспечения. Первым стал Евгений Касперский, владеющий «Лабораторией Касперского», чье состояние превышает $2 млрд.