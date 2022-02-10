Пермский стрелок получил травму в суде

Обвиняемый в массовом убийстве студентов в пермском университете Тимур Бекмансуров получил травму в суде. Он споткнулся на лестнице во время перерыва, установленного до вынесения постановления о продлении его ареста. Также стало известно, что против стрелка завели ещё одно уголовное дело — о повреждении имущества вуза и припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости.

10 февраля в суде Дзержинского района Перми идёт слушание дела по факту расстрела студентов ПГНИУ. Следствие запрашивает о продлении ареста обвиняемому Бекмансурову. Перед началом следствия подозреваемого в убийстве шестерых студентов завели в зал, позднее объявили перерыв до вынесения постановления. По дороге в конвойную Бекмансуров споткнулся на лестнице упа, и пробил голову, сообщил Пятый канал.

Сообщается, что помощь медиков ему не понадобилась, однако свидетели говорят, что удар был серьёзным.

Против него было также возбуждено уголовное дело о повреждении имущества вуза и припаркованных автомобилей.

Также было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения им при стрельбе из ружья картечью двух автомобилей <...> и имущества университета, — рассказала судья.

Статус Бекмансурова по делу не уточнялся.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.

Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено Бекмансурову, предусматривают меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Бекмансуров, которому ампутировали ногу, определён в отряд для инвалидов в СИЗО. Арестанты из спецотряда, куда попал обвиняемый, содержатся отдельно от остальных. Им полагается дополнительное питание.