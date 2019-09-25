https://static.news.ru/photo/8500bac8-df81-11e9-bfe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Росрыболовство выступило с инициативой ограничить разрешённый объём авиаперевозок икры лососёвых в багаже и ручной клади десятью килограммами. Таким образом ведомство намерено бороться с транспортировкой браконьерских партий товара.

Пассажирские авиаперелеты — один из основных каналов таких поставок, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Поэтому, отметил он, ограничения необходимы во всех случаях, когда у пассажира нет соответствующего сопроводительного документа.

Считаем, что нужно <...> в целях пресечения нелегальных каналов поставки подготовить проект нормативно-правовых актов, которые предусматривали бы необходимость ветеринарных документов при транспортировке икры лососёвых рыб, — цитирует Шестакова ТАСС .

По его словам, сейчас в багажном отделении пассажирских самолётов перевозится порядка 200 тонн икры. При этом, подчеркнул он, таким способом транспортировки занимаются в основном не пассажиры, а бортпроводники.

Сейчас, отметил руководитель Росрыболовства, в самолётах гражданам разрешено перевозить партии икры более 25 кг.

Ранее News.ru писал о повышении стоимости красной икры. По итогам текущего года рост может составить примерно 25–30%.