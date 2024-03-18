Перевозчикам в России стало невыгодно брать грузовики в лизинг «Коммерсант»: перевозчики РФ отказываются от лизинга грузовиков из-за роста цен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перевозчики в России вынуждены отказываться от приобретения грузовиков в лизинг из-за роста ставок по договорам, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По словам главы компании TTG Андрея Рудакова, при выкупленной фуре прибыль с 1 км составляет около 25 рублей, но при эксплуатации более пяти — семи лет доход снижается почти вдвое.

Фуры в текущем лизинге — это не про доход, а работа в ноль или в небольшой минус, — отметил Рудаков.

По данным издания, стоимость лизинга выросла до 24% годовых. В связи с этим перевозчики отказываются от парка и переходят на аутсорсинг. В основном это наблюдается у небольших компаний, потому что более крупные перевозчики пока в состоянии обслуживать лизинг.

Гендиректор Bridge Logistics Андрей Шаплов рассказал, что объем грузопотока в последнее время увеличился в разы. По его словам, сейчас у перевозчика несколько договоров подряда с транспортными компаниями, у которых до 100 различных видов и марок автомобилей. Шаплов отметил, что это полностью закрывает потребность в перевозках, а плюсы такой модели в том, что она позволяет уделять больше внимания основной работе и избавляет от необходимости обслуживать технику.

В январе представители отрасли обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть запрет на экспорт топлива. В ассоциации «Грузавтотранс» посчитали, что отмена эмбарго стала причиной роста цен на дизель.