Перевозчик выплатит компенсации семьям жертв крушения Ми-8 на Камчатке
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
14:19, 14 августа 2021
Фото: vityaz.aero/instagram.com
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Авиаперевозчик «Витязь-Аэро», чей вертолёт Ми-8 12 августа упал в Курильское озеро на Камчатке, выплатит семьям погибших пассажиров и члена экипажа по миллиону рублей компенсации дополнительно к 2 млн рублей, положенным родственникам жертв ЧС в соответствии со страховыми условиями, передаёт ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова.
Авиакомпанией «Витязь-Аэро» принято решение, что дополнительно к 2 млн рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по 1 млн рублей. Родственники могут обращаться непосредственно в авиакомпанию, — заявил чиновник.
В настоящий момент операция по поиску и поднятию тел погибших ведётся с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС. Работы будут проводиться всё светлое время суток. Также сейчас просчитываются варианты, как поднимать воздушное судно со дна озера.
Вертолёт лежит на глубине 110 метров и в 500 метрах от берега. У машины отломан хвост, корпус цел. Спасатели продолжают искать способы, как попасть внутрь вертолёта.
Ми-8 потерпел крушение 12 августа. На борту находились 16 человек, восьми из которых удалось спастись. Рассматривается три основных версии произошедшей трагедии. Это — ошибка пилотов, техническая неисправность вертолёта и густой туман.
Ранее сообщалось, что спасатели вместе с военными подняли из воды тела троих погибших при крушении. Их доставили на берег.