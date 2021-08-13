Перевозчик выплатит компенсации семьям жертв крушения Ми-8 на Камчатке

Авиаперевозчик «Витязь-Аэро», чей вертолёт Ми-8 12 августа упал в Курильское озеро на Камчатке, выплатит семьям погибших пассажиров и члена экипажа по миллиону рублей компенсации дополнительно к 2 млн рублей, положенным родственникам жертв ЧС в соответствии со страховыми условиями, передаёт ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова.

Авиакомпанией «Витязь-Аэро» принято решение, что дополнительно к 2 млн рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по 1 млн рублей. Родственники могут обращаться непосредственно в авиакомпанию, — заявил чиновник.

В настоящий момент операция по поиску и поднятию тел погибших ведётся с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС. Работы будут проводиться всё светлое время суток. Также сейчас просчитываются варианты, как поднимать воздушное судно со дна озера.

Вертолёт лежит на глубине 110 метров и в 500 метрах от берега. У машины отломан хвост, корпус цел. Спасатели продолжают искать способы, как попасть внутрь вертолёта.

Ми-8 потерпел крушение 12 августа. На борту находились 16 человек, восьми из которых удалось спастись. Рассматривается три основных версии произошедшей трагедии. Это — ошибка пилотов, техническая неисправность вертолёта и густой туман.

Ранее сообщалось, что спасатели вместе с военными подняли из воды тела троих погибших при крушении. Их доставили на берег.