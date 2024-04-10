Переводчик уговорил киллера не убивать подругу и сам лишился жизни Расчлененный переводчик незадолго до смерти спас подругу от киллера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Расчлененный в Москве китаист Дмитрий Отчайнов до своей смерти отговорил киллера от убийства подруги, сообщает aif.ru со ссылкой на друзей ушедшего из жизни 59-летнего лингвиста. По их словам мужчина в декабре встретился с киллером по имени Хамзат, который должен был расправиться с его подругой Галиной. Вместе они жили несколько лет в Китае, но не были в отношениях, а лишь дружили. Заказчиком, по словам собеседников издания, был одноклассник Отчайнова Алексей, от которого подруга родила ребенка после мимолетной связи. Отца внебрачного сына раздражало, что женщина приехала жить в Москву из Улан-Удэ и потребовала от него алименты.

Алексей и нанял некоего Хамзата, чтобы он расправился с Галиной и «убедил» ее уехать. Он откровенно говорил нам, что «выкинет отсюда эту китайскую мартышку». Галя пожаловалась Диме и попросила у него помощи и защиты. Тот отправился на встречу с этим Хамзатом, — рассказали друзья.

После этой встречи Хамзат, по словам друзей Дмитрия, отказался от заказа. При этом Алексею он пригрозил неприятностями, если тот продолжит третировать Галину.

27 марта стало известно, что переводчик вновь встречался с киллером Хамзатом. Последний уже дал признательные показания. Отчайнова он убил в Москве, его тело расчленил, разложил по двум чемоданам и вывез во Владимирскую область. Хамзат утверждает, что убил Отчайнова из-за «внезапно вспыхнувшей неприязни».

Ранее стало известно, что пенсионер, подозреваемый в расчленении парикмахера из Ангарска, пойдет под суд. Родные 51-летней погибшей рассказали изданию, что обвиняемый ударил женщину по голове и воткнул нож в шею. По их словам, тело убитой еще трое суток пролежало в квартире.