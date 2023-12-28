Пересядут ли наши чиновники опять на «Волги»

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Нижний Новгород посетил Горьковский автомобильный завод

Вице-премьер России Денис Мантуров объявил о возобновлении, возможно, уже будущим летом производства на конвейере ГАЗа автомобиля под брендом «Волга». Правда, речь вновь, как и в случае с «Москвичом», идет о поисках китайской модели, производство которой постепенно будет в России полностью локализовано. В интерпретации самого Дениса Мантурова этот процесс характеризуется как поиск технического партнера для возрождения бренда. Так что, готовится очередное возвращение автомобиля — символа ушедшей эпохи? Состоится ли на этот раз?

От Немцова до Мантурова

Когда Борис Немцов в бытность свою первым вице-премьером призвал пересадить чиновников на отечественные автомобили, в частности «Волги», реакция на его слова была смесью возмущения и иронии. Да и попытки выпустить на рынок новую «Волгу» в те времена ни к чему не привели. Было заявлено, что наши автомобили дороги в ремонте и эксплуатации. Оно и понятно — страна уже наполнилась западными и азиатскими авто. И ностальгии по машине за 15 тысяч советских рублей никто не испытывал.

Тем не менее после прихода на ГАЗ команды Олега Дерипаски идея ренессанса «Волги» постоянно обсуждалась. И преимущественно, как водится, с западными партнерами. Сначала речь шла о возрождении бренда с помощь платформы Chrysler. Когда такой вариант развития оказался несостоятельным, в качестве «жениха» вроде бы сватали Volkswagen. Но тут вмешались уже геополитические события. И последовавший уход из нашей страны западных автомобильных концернов, создавший у нас свои сборочные производства. Заводы остановились, и им ныне активно ищут применение.

Теперь сватают китайцев, чтобы запустить их модель под стародавним брендом, способным взволновать сердца. Но чьи сердца? Молодых и дерзких? Или пенсионеров? Кто в нашей стране мечтает купить «Волгу»? А ну, поднимаем руки, начинаем перепись!

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС Борис Немцов (в центре) у автомобиля «Волга»

«Волга» или Lada Aura

Тем не менее уже и политическая обстановка, и западные санкции дали новую жизнь осмеянной идее девяностых: государственным мужам всех рангов — только отечественные автомобили. Конечно, у нас есть семейство роскошных Аurus, но пересаживать служивый народ на авто стоимостью более 40 млн руб. — это непозволительная роскошь. Особенно в нынешней обстановке. Но при этом серийная продукция АвтоВАЗа вроде как неуместна для сановников. Надо что-то более солидное, но относительно недорогое.

Собственно, идея возрождения «Волги» в некотором смысле носит политический характер, поскольку в идеале рассчитана на солидный государственный заказ ради все того же патриотического проекта пересаживания. Однако есть уже и проработанная вазовская альтернатива — Lada Aura. Это, по сути, знакомая многим Lada Vesta, только удлиненная и в роскошной комплектации.

Кстати, министр финансов Антон Силуанов уже сам проехал за рулем нового вазовского творения. И высоко его оценил, предложив не просто пересаживать на эту модель чиновников, но и материально их поощрять, если они сами будут ездить за рулем такой машины на работу, экономя государственные ресурсы.

Словом, нам еще предстоит наблюдать конкуренцию проектов за госзаказ, что в идеале должно привести к установлению приемлемых для бюджета ценников. А может быть, конкуренция будет и жестче, ведь не надо забывать про то, что в Москве уже делают автомобили марки «Москвич».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр финансов РФ Антон Силуанов во время осмотра новой модели Lada на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Пора ли хоронить ВМW

Не все помнят, что первая критика в адрес Михаила Горбачева раздалась после его призыва превратить СССР в законодателя автомобильной моды. Она тогда была более чем сдержанной. Но сам факт был революционным: критиковали же не враги и диссиденты, а свои же технические специалисты. С тех пор мало что изменилось.

Мы опять начинаем критиковать западный автопром: помощник президента Максим Орешкин заявил, что не удивится, если через десять лет Mercedes-Benz и BMW уйдут в историю (немцы, правда, пока не в курсе скорой смерти своих промышленных лидеров, но это второй вопрос). И мы опять уверены, что наши машины могут быть лучшими на свете. Не сейчас, правда, а когда-нибудь потом.

Пока же строгая статистика сигнализирует нам, что в январе — октябре года нынешнего китайский экспорт к нам достиг $90 млрд. Из них $54,1 млрд пришлось на машины, оборудование и транспортные средства. Так что с большей долей вероятности можно предположить, что и у «Волги» будет «лицо» китайской моды. Только вот будем ли мы мечтать о такой «Волге», как это было раньше, — большой вопрос.

А без такой мечты, может, и не нужна нам будет именно «Волга»?

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