Перепись населения: как используют эти данные Рассказываем, как появилась первая перепись населения в России, почему нас нужно пересчитывать и как используют полученную от населения информацию

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Перепись населения

Всеобщая перепись населения является многолетней практикой в разных государствах для сбора полных данных о том, кто и как живет в стране. Однако многие до сих пор задаются вопросом, зачем перепись населения нужна, если основные данные уже давно есть в МВД, ЗАГСах и других ведомствах, к тому же есть сервис «Госуслуги». Рассказываем, как появилась первая перепись населения в России и почему нас все еще нужно пересчитывать.

Суть переписи населения

Перепись населения — самый лучший способ получения сведений обо всех жителях, который охватывает широкий круг вопросов. В период массового анкетирования специалисты обходят все дома и записывают разную информацию: возраст, национальность, семейное положение. Спрашивают также об образовании, доходах, жилищных условиях каждого гражданина.

С помощью полученных данных формируется социально-экономическая политика государства: разработка стратегических планов развития отдельных регионов и всего государства, программ социальной поддержки населения, установление размеров и типов льгот и другие меры.

Национальность на перепись населения не влияет, кроме того, анкетирование проводится вне зависимости от гражданства. Граждане РФ, которые временно находятся за границей, также участвуют в переписи. Данные не берут только у иностранных граждан, у которых есть иммунитет и привилегии согласно международным договорам РФ.

Итоги переписи населения помогают уточнить и скорректировать информацию, получаемую из ведомств. Например, определить, состоит ли человек в браке или уже нет.

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press Всеобщая перепись населения

История переписи населения в нашей стране

XIII–XVI века

Регулярно описывать каждый дом стали с XIII в. во время татаро-монгольского ига, чтобы установить размер дани. В XIV в. добавилась опись земельных наделов вместе со всем хозяйством. До XVI в. каждый двор и его владельцев заносили в писцовую книгу.

XVII век

Хозяйства и дворы также подлежали описи, писцовая книга сменилась на подворную перепись. Что касается описи самого населения, что называется, «по головам», то впервые ее осуществили в 1646 г. Перепись проводили специальные сотрудники. Делалось это уже по инструкциям («Наказам»), использовали старые данные о местном населении.

Эпоха Петра I и Екатерины II

При Петре I первая перепись населения сопровождалась значительным сокращением податных дворов, что вызывало недовольство у населения. Власти проводили максимально подробные ревизии, которые до 1860 г. и носили такое название, так как это было мало похоже на перепись. При Екатерине II порядок учета был изменен, изменились и методы: грубая сила солдат сменилась на разъяснительные беседы.

Вторая половина XIX века

В связи с отменой крепостного права началась новая эпоха учета, изменилась система. Статистику собирали и по губерниям и по отдельным городам.

Всеобщая перепись населения 1897 г.

Статистические работы, инициированные русским ученым Петром Семеновым-Тян-Шанским, велись масштабно. Собирались данные демографические (ФИО, возраст, пол, степень родства хозяину дома, семейное положение), социально-экономические (язык, религия, грамотность, профессия), а также условия проживания (место рождения, проживания и прописки/временного пребывания). Результаты переписи показали, что в стране проживает почти 125,7 млн человек.

Всероссийская перепись 1920 г.

Результаты этой переписи были неточными, так как во время Гражданской войны невозможно было собрать статистику во всех регионах. Примерные данные переписи населения до образования СССР — 136,8 млн жителей.

Всесоюзная перепись 1926 г.

Новые статистические работы велись спокойно и были детально разработаны: учет наличного населения, создание семейной карты, которая помогала учесть постоянное население, создание владенной ведомости, которая прилагалась к семейной карте и личному листку.

Переписи 1937–1989 гг.

За оставшееся время существования СССР перепись проводилась еще шесть раз. Способы сбора информации и результаты были разными и противоречивыми, так как многое менялось в стране. Последняя перепись перед распадом СССР показала численность населения в 281,7 млн человек.

Фото: Репродукция ТАСС Перепись женщин в ночлежном доме, 1921 год

Переписи населения в России по годам

2002 год. Стали собирать данные о владении жителями страны государственным языком. Впервые собирали информацию о гражданстве. Впервые записывали статус населения (наем, госслужба, ИП), а также указывали все источники доходов. Из общей численности населения (145,2 млн человек) 73% были жителями городов, а 27% жили в сельской местности.

2010 год. Население России составило 142,9 млн человек. Насчитали 2386 городов и поселков городского типа, 134 тыс. деревень и сельских поселений. Отследили медленное увеличение доли женщин в стране. Средний возраст россиян составил 39 лет, что почти на 2 года больше, чем при предыдущей переписи.

2021 год. Всероссийское мероприятие задержалось на год (по закону проводится не реже 1 раза в 10 лет) по причине пандемии. Отличилось внедрением цифровой переписи населения. В 2021 г. численность населения стала больше, чем в 2010 г., даже с добавлением численности населения Крыма и Севастополя в 2014 г.

Значение всероссийского анкетирования

Для большего понимания стоит рассказать подробнее о значении этого глобального, охватывающего всю страну мероприятия.

О политическом значении и пользе для граждан.

В общенациональном мероприятии принимают участие все социальные группы и все нации. Таким образом удается определить, какие народы увеличиваются в численности, а какие находятся на грани исчезновения. Выявив проблемы, специалисты формируют программы господдержки, в том числе по созданию новых рабочих мест при высоких показателях безработицы. Низкие доходы пенсионеров сигнализируют о необходимости повышать пенсии.

Фото: Семин/РИА Новости Московская семья отвечает на вопросы переписчика во время Всесоюзной переписи населения

Об экономическом и социальном значении.

Для развития экономики государству нужно обладать точными статистическими показателями, которые помогают определить состояние рынка труда в отдельных регионах. К примеру, если итоги переписи населения показали отток граждан из регионов для устройства на работу, значит, есть проблема нехватки рабочих мест и необходимо приложить усилия для строительства новых предприятий и развития сферы услуг.

Благодаря анкетированию удается более точно узнать количество предпринимателей, чтобы стимулировать бизнес, разрабатывая новые программы поддержки малого и среднего бизнеса в тех регионах, где предпринимателей мало. У тех регионов, где бизнес хорошо развит, перенимают опыт для внедрения в другие регионы.

Возраст тоже имеет важное значение в переписи населения России. Так государство определяет, в каких регионах нужно строить детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты. Также определяют, сколько граждан в ближайшее время выйдут на пенсию.

Данные переписи населения показывают властям, как регионы справляются с экономическими кризисами, эпидемиями и другими сложными ситуациями, а также помогают подводить результаты нацпроектов.

О влиянии на принятие государственных мер.

Власти могут регулировать политический курс при наличии проблем в экономической и социальной сфере, основываясь на данных переписи. Например, если в регионе у большинства граждан остро стоит вопрос жилья, то необходимо обратить внимание на строительство жилой недвижимости, а также увеличение льгот по ипотечному кредитованию.

Последняя перепись населения: итоги

Социологическое мероприятие проводилось осенью 2021 г., а его окончательные результаты были опубликованы в конце 2022 г.

Самым простым и удобным способом поучаствовать в социологическом мероприятии было заполнение переписного листа на сайте госуслуг. Второй способ — посещение переписного участка. Третий способ — люди дожидались переписчика дома. По заявлению Росстата, этим традиционным способом воспользовалось больше всего людей.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Сотрудник службы переписи населения проводит перепись в алтайском селе Бешпельтир

Что выяснили:

Официально объявленное население России на 1 октября 2021 г. — 147182123 человека.

Средний возраст граждан РФ — 41,1 год. При этом женщины в среднем живут 43,2 года, а мужчины — 38,6 лет.

По семейному положению около 60 млн граждан состоят в браке, около 9 млн россиян находятся в разводе, 19,6 млн человек никогда не женились, более 11.5 млн человек остались вдовцами. Однако порядка 19 млн человек не указали семейное положение, поэтому однозначно оценить результаты нельзя.

По наличию детей: в основном встречаются семьи с двумя детьми (около 18 млн), затем семьи с одним ребенком (около 15,5 млн), в 9,2 млн семей детей нет. Здесь тоже все неоднозначно, так как более 17,5 млн женщин не предоставили информацию о наличии детей.

Данные переписи населения — 2021 по самым густонаселенным регионам

№ Субъект РФ Население Перепись 01.10.2021 Предыдущая перепись (учтены итоги переписи населения Крыма 2014 г.) Российская Федерация 147182123 145141305 1 Москва 13010112 11738547 2 Московская область 8524665 6860074 3 Краснодарский край 5838273 5226647 4 Санкт-Петербург 5601911 4879566 5 Свердловская область 4268998 4297747 6 Ростовская область 4200729 4277976 7 Башкортостан 4091423 4072292 8 Татарстан 4004809 3786488

По результатам переписи удивило появление четырех новых городов-миллионеров: Пермь вновь обрела этот статус, который утеряла в начале 2000-х годов, а у Красноярска, Краснодара и Воронежа этот статус появился впервые. Притом в Красноярске число жителей прибавилось на 21,6%, а в Краснодаре жителей стало больше почти в полтора раза — на 47,6%, это рекорд среди всех крупных городов.

Результаты переписи населения по национальностям

Сразу стоит сказать, что около 16,6 млн человек не стали указывать своей национальности, поэтому градация по этому критерию примерная.

Понятно, что наиболее крупный народ в РФ — русский. Далее по убыванию: татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы, казахи и прочие народы. Мордвы стало намного меньше, чем по данным переписи 2010 г., они не вошли по численности даже в десятку крупных народов. Также сократилась численность украинцев (на 54%), чувашей (на 25%), армян (почти на 20%), татар (на 11%), казахов (на 8,5%), башкир (разница менее 1%). Кстати, численность русских также сократилась с разницей около 5%.

Есть народы, численность которых увеличилась. В России стало больше чеченцев (на 17%), аварцев (почти на 11%), даргинцев (на 6%). Прирост населения Чечни можно легко объяснить особой родовой культурой Северного Кавказа с точки зрения семьи и детей, ведь там всегда люди живут большими семьями. Плюс к этому сказалось окончание чеченских войн.

Как мы видим, за 11 лет сменилась пятерка самых многочисленных народов. Раньше на первом месте были русские, на втором — татары, на третьем — украинцы, на четвертом — башкиры, следом шли чуваши и чеченцы.

Фото: Александр Патрин/РИА Новости Сотрудница Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Оксана Куртигешева во время проведения Всероссийской переписи населения в поселке Эльбеза в Горной Шории

Есть коренные народы России с относительно малочисленным этносом Северного Кавказа — горские евреи и таты, шапсуги. Их численность тоже намного сократилась. Сократилось и число финно-угорских народов: карелы, коми-пермяки, коми, удмурты, нагайбаки, вепсы и марийцы. Меньше стало хакасов, адыгейцев, осетин.

Количество манси, бурятов и якутов практически не изменилось: численность манси и бурятов сократилась менее чем на 0,5%, а якутов, напротив, выросла на 0,07%.

Небольшой прирост численности наблюдается у черкесов, ингушей, кумыков, тувинцев, ненцев, балкарцев, алтайцев, ногайцев, карачаевцев, табасаранов, лезгин, эвенков, чукчей, ханты, кабардинцев.

Отдельного внимания заслуживают коренные народы Крыма: крымские татары, крымчаки и караимы. Их после переписи 2010 г. стало сильно больше. Но объяснить этот резкий прирост можно только присоединением Крыма к РФ в 2014 г., поэтому демографический процесс к этой ситуации никакого отношения не имеет.

Есть в России также народы, которые имеют свою государственность, но живут в нашей стране: белорусы, литовцы, эстонцы, монголы, молдаване, латыши, поляки, болгары, немцы, корейцы, вьетнамцы, сербы, уйгуры. Согласно последней Всероссийской переписи населения, их численность тоже постепенно сокращается. Сильно сократилась численность финнов и евреев.

У некоторых народов из бывших республик СССР и других стран на территории России, наоборот, наблюдается прирост численности. Больше всего увеличилось в России индийцев и дунган (народ Киргизии, Казахстана и Китая), но общая их численность остается незначительной, как и ирано-азербайджанской нации — талыши, арабы или туркмены, число которых незначительно увеличилось. Значительно прибавили в общем весе таджики, узбеки и киргизы, которые являются основными поставщиками иностранной рабочей силы в Россию.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Данные переписи населения

Сделаем выводы

Основные причины сокращения или увеличения численности населения могут быть разные: например, урбанизация, когда в городах детей меньше, чем в сельской местности. Семейные традиции и ценностные ориентации также могут влиять. Также играет роль и менталитет отдельно взятого народа: где-то нормой является наличие 1–2 детей, а где-то принято жить большими многодетными семьями.

Кроме того, нужно учесть и нюансы самого анкетирования: минимизацию контактов при проведении переписи во время пандемии COVID-19, а также общую усталость от ограничений и изоляционных мер. Также мог значительно повлиять переход на новый технологический способ проведения социологического мероприятия.

Но в любом отдельном случае у каждого народа причины изменения численности свои, и они требуют тщательного анализа.

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