Перепады погоды, поимка убийцы байкера, панды в шторм: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Панда Катюша, Шахин Аббасов

Похолодание и большие температурные перепады, которые надвигаются на Россию, убийство московского байкера и задержание подозреваемого в расправе над ним, сложности, которые испытывают панды Диндин и Катюша из-за обрушившегося на Москву шторма, а также гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне военной операции на Украине — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какая погода ожидается в России 22–28 апреля?

В понедельник, 22 апреля, циклон принесет в Московский регион дожди, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, большую часть недели температура в дневные часы будет находиться в диапазоне 10–15 градусов, во второй половине недели — местами до +19. Но тепло будет не везде и не всегда.

«В ночь на среду, 24 апреля, с приходом антициклона есть небольшая вероятность похолодания до нулевой отметки, но вряд ли температура воздуха будет отрицательной», — предупредил Александр Шувалов.

По его данным, в Петербурге и Ленинградской области очередной южный циклон принесет в начале недели осадки в виде дождя с мокрым снегом и неприятным северо-восточным ветром. Дневная температура в Северной столице прогнозируется на уровне 2–7 градусов. Чуть лучше должно стать во второй половине недели — тогда воздух может прогреться до +10.

Тем временем в Брянской, Смоленской и Новгородской областях ожидаются сильные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Погода в Поволжье сформируется под влиянием циклона, который будет проходить по западной части Центрального федерального округа.

Ненадолго отступившая жаркая погода будет постепенно возвращаться на юг Европейской России, обещает собеседник NEWS.ru. Если в начале недели на Кубани, Ставрополье и в республиках Северного Кавказа будет без осадков с температурой 21–23 градуса выше ноля, а на побережье даже немного прохладнее, то вторая половина недели будет отмечена повышением температурного фона до +30.

При этом жителям Урала стоит подготовиться к «жесточайшему похолоданию» с 15–20 до 0–5 градусов тепла в дневные часы, предупредил Шувалов. Со вторника оно ожидается в Екатеринбурге, со среды — в Кургане и Челябинске.

Не менее радикальная смена погоды ждет и регионы Юго-Западной Сибири, куда по касательной уходит холодный арктический воздух. В Омске после почти 30-градусной жары в выходные днем в понедельник, 22 апреля, похолодает до 15–17 градусов, а ко вторнику столбики термометров опустятся до 4–6 градусов. Но к концу недели местами потеплеет до 10–12. Тем временем в Новосибирске после 9–11 градусов тепла в понедельник на следующий день придут заморозки до –3 градусов. К выходным в столице Сибирского федерального округа потеплеет до +10.

В Красноярске неделя начнется с дождливой и облачной погоды. Температурный фон на юге края и в соседней Республике Хакасия будет находиться в диапазоне от –4 до +6 в первой половине недели, к выходным потеплеет до 10–12 градусов.

При этом холоднее всего будет в Якутии. На севере региона всю рабочую неделю будут держаться морозы в пределах минус 8–13 градусов, к выходным столбики термометров могут опуститься до минус 15, местами пойдет снег. В южных районах республики будет теплее: температура в дневные часы будет держаться на уровне 4–6 градусов тепла.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о предполагаемом убийце байкера в Москве?

Инцидент произошел в Москве вечером 17 апреля. Сообщалось, что владелец иномарки Toyota Camry нанес смертельное ранение ножом 24-летнему мотоциклисту Кириллу Ковалеву. Последний сделал подозреваемому замечание об автомобиле, припаркованном на пешеходном подступе к подъездной двери.

Столичное управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело об убйистве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Но на следующий день в ведомстве сообщили о решении переквалифицировать дело на более жесткую статью — об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (п. «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Главным подозреваемым был назван 21-летний уроженец Азербайджана Шахин Аббасов. 19 апреля стало известно о его задержании. Изначально сообщалось, что его поймали в Ростовской области, но позднее выяснилось, что его перехватили в Запорожье, куда он попал из ЛНР. Вместе с Аббасовым задержаны двое его соучастников, один из которых — его старший брат, который сразу же увез убийцу с места преступления.

Нож, которым был убит Ковалев, нашли в брошенной BMW, на которой сбегали с места убийства мотоциклиста Шахин Аббасов и его брат. Автомобиль, принадлежащий его брату, был оставлен на улице Новороссийской, в 2 км от места убийства (по другим данным — на улице Верхние Поля). В машине нашли пистолет Макарова, нож, неизвестные препараты и поясную сумку с кассовыми чеками и визитками павильонов рынка «Садовод» и «Люблино».

Вскоре после убийства были задержаны отец и друг семьи Аббасова. Утром 19 апреля следственные органы опубликовали кадры обыска в квартире, где живет семья предполагаемого убийцы. Правоохранительные органы обнаружили и изъяли большую сумму наличными: 44 млн рублей и $300 тысяч. По информации Mash, у семьи Аббасова обувной бизнес, при этом полученные от него доходы хранили в квартире.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что отцом задержанного по подозрению в убийстве является 66-летний Низам Аббасов. Источник РИА Новости сообщил, что он получил гражданство России с помощью фиктивного брака.

Третий брат Метлеф, который сейчас находится в Азербайджане, рассказал, как пишет «ВЧК-ОГПУ», что Низам работал у миллиардера Года Нисанова. Он около 30 лет назад приехал в Москву, торговал в ТЦ «Люблино» и на принадлежащем Нисанову рынке «Садовод».

Telegram-канал SHOT выяснил, что старший брат Шахина также продает на маркетплейсе обувь. В доме, возле которого произошло убийство, семья Аббасовых купила квартиру в кредит. Именно в этой квартире были обнаружены наличные.

Фото: t.me/skmoscowgsu

Как панды Диндин и Катюша переживают накрывший Москву шторм?

Панды Диндин и Катюша переживают накрывший российскую столицу шторм во внутреннем вольере, вдали от непогоды, рассказали NEWS.ru в Московском зоопарке. В учреждении подчеркнули, что панда Жуи 19 апреля долго гулял в уличном вольере, «но потом присмотрел грот в стене и там отдыхал».

«Жуи достаточно долго гулял сегодня в уличном вольере, но потом присмотрел грот в стене — и там отдыхал. Диндин и Катюша в целом сейчас живут исключительно во внутреннем вольере, вдали от непогоды», — добавили в организации.

В зоопарке также заявили, что манул Тимофей решил не выходить из укрытия, хотя у манулов самая густая шерсть среди всех кошачьих и внезапное ветренное похолодание ему не страшно. В зоопарке добавили, что в такую погоду с удовольствием гуляют рыси, пума Габриель, росомаха Крендель, не прячутся в сырую погоду хищные птицы, журавли и ластоногие.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, что панда Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение. Сейчас Катюшу пытаются научить заходить за мамой в неэкспозиционный вольер во время уборки основного вольера, но пока пандочка не желает этого делать, а в основном занимает верхнюю полочку в вольере и внимательно наблюдает за процессом.

Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Диндин и панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша Фото: t.me/svetlanaakulova1 Панда Катюша

Что известно о гибели военкора «Известий» в зоне СВО?

О смерти военкора «Известий» Семена Еремина в зоне военной операции на Украине сообщило само издание. По данным газеты, он погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области.

«Военный корреспондент „Известий“ Семен Еремин погиб 19 апреля во время атаки украинских FPV-дронов на Запорожском направлении, куда он приехал снимать очередной репортаж. Один из лучших военкоров страны, рассказывавший зрителям о взятии Волновахи, боях за Марьинку и „Азовсталь“», — подчеркивается в Telegram-канале IZ.RU.

Еремин попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

Еремин работал на должности военкора с 2017 года. С самого начала специальной военной операции он рассказывал о событиях на фронте. Также Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Известно, что последний репортаж журналиста вышел два дня назад. Он рассказал о том, как российские военнослужащие применяют методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами с использованием дробовиков.

Журналист Александр Сладков, комментируя гибель коллеги из «Известий», заявил, что военные корреспонденты на передовой рискуют так же, как любые военнослужащие. Поэтому, по его словам, государство должно предоставлять статус ветеранов СВО репортерам, погибшим или получившим ранения в зоне боевых действий.

«Что делал Семен Еремин на передовой и как будут определять обстоятельства гибели нашего репортера? „Несчастный случай“? „Травма, несовместимая с жизнью, полученная на работе“? Именно „травма“, а не боевое ранение, так же, господа, ответственные за нашу судьбу в государстве? <...> Как вы будете организовывать помощь семье Семы, его детям? В первый год громко», — написал он.

Тем временем глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заверил, что организация окажет помощь семье Еремина. В свою очередь член Общественной палаты (ОП) России заявил, что будет ходатайствовать о награждении военкора орденом Мужества посмертно.

Кремль также не оставил без внимания новость о гибели Еремина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с его смертью. Он назвал случившееся большой трагедией. По его словам, Вооруженные силы Украины делают российских журналистов своими целями.

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