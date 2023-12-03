«Перемоги опять не случилось»: Сладков о неудачной диверсии СБУ на БАМе Сладков: западные СМИ поспешили похвалить СБУ за «успешную» диверсию на БАМе

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии

Движение на Байкало-Амурской магистрали после теракта в Северомуйском тоннеле было восстановлено оперативно, а грузовое и пассажирское сообщение даже не прерывали, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, у СБУ опять «не случилось перемоги», а западные СМИ слишком поспешили похвалить Украину за «успешную» диверсию.

РЖД оперативно восстановили движение после теракта в Северомуйском тоннеле (перегоне Итыкит — Окусикан ВСЖД) на БАМе. <...> Западные СМИ явно поспешили похвалить СБУ за «успешную» диверсионную операцию. Взрыв 29 ноября, по замыслу террористов, должен был парализовать движение между Россией и Китаем. Но перемоги не случилось, — написал Сладков.

После теракта в тоннеле на поврежденный участок перебросили свыше сотни человек, добавил военкор. Первый грузовой поезд проследовал по перегону уже 2 декабря. К настоящему времени все составы, в том числе пассажирские, ходят согласно графику.

Вагон в составе грузового поезда, следовавшего через Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии загорелся в ночь на 29 ноября. Сообщалось, что на перегоне воспламенилась цистерна с топливом. Позднее произошедшее квалифицировали как теракт.