Перелом Кудрявцевой, храм Лолиты, ограничения Набиуллиной: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лера Кудрявцева, Эльвира Набиуллина, Лолита Милявская

Телеведущая Лера Кудрявцева сломала ногу и порвала «кресты», глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила план борьбы с кибермошенниками, певица Лолита решила построить храм — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

У Кудрявцевой «хромает» здоровье

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в своем Telegram-канале о переломе ноги и разрыве крестообразной связки. Она предположила, что чем-то «прогневила Бога», и назвала случившееся «каким-то сюром». Кудрявцева подчеркнула, что до этого никому не желала зла, всем помогала и занималась благотворительностью.

В беседе с NEWS.ru травматолог Максим Королев выразил мнение, что телеведущая сможет полностью восстановиться после полученных травм. Медик отметил, что журналистке придется до двух недель передвигаться на костылях. По его словам, она будет испытывать боль после операции.

«От травм не останется и следа при грамотном лечении. Функция коленного сустава полностью восстановится. Но, как правило, в 90% случаев нужна операция. Одних методик около 10. Предположу, что Кудрявцевой придется одну-две недели ходить на костылях и проходить реабилитацию в специализированном центре», — пояснил Королев.

В свою очередь травматолог-ортопед Максим Саутин высказал предположение в разговоре с NEWS.ru, что Кудрявцева будет восстанавливаться до восьми месяцев.

«При возможности скорейшей пластики передней крестообразной связки ожидается хоть и долгое по спортивным меркам восстановление, но с понятными перспективами, и занимает оно около восьми месяцев до возможности полноценно заниматься спортом», — сказал Саутин.

В декабре прошлого года телеведущая попала в больницу с пневмонией. Она должна была вести шоу «Песня года» в Минске, но перед мероприятием стала жаловаться на сильную слабость и кашель. Кудрявцевой пришлось вернуться домой в Москву, чтобы долечиваться. Перед этим она отметила, что у нее постковидный синдром.

Год назад СМИ «похоронили» Кудрявцеву. Сообщалось, что скорая помощь не успела приехать к ведущей и та умерла в своем доме в окружении семьи. Кудрявцева заявила, что после этих новостей ее мать едва не получила второй инфаркт. По мнению телеведущей, за такие хулиганские выходки необходимо привлекать к ответственности по всей строгости закона. При этом она отказалась подавать в суд на злоумышленников.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева

Набиуллина vs кибермошенники

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предложила ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений. Она объяснила, что эта мера направлена на борьбу с мошенническими преступлениями.

Как считает руководитель ЦБ, проблема мошенничества во многом связана с безналичными переводами. В России также регистрируются случаи внесения наличных средств на счет преступника. Она указала, что люди берут в банке кредиты наличными и переводят их злоумышленникам.

«Мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод. Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам», — заявила Набиуллина.

Каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным, пояснила Набиуллина. Она добавила, что борьба с данным видом мошенничества станет одним из главных приоритетов регулятора в этом году. У некоторых банков на долю займов приходится половина украденных мошенниками средств. Такие кражи могут поломать жизнь человеку, сказала Набиуллина

Финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев считает, что предложенные главой ЦБ меры по лимиту внесения наличных средств могут помочь россиянам спастись от мошенников. Он пояснил NEWS.ru, что данный механизм послужит дополнительным препятствием для злоумышленников.

«Период охлаждения будет нести позитивный эффект. Пусть это насильственный метод, он лежит на поверхности, но, поскольку нужны экстренные решения, это сыграет позитивную роль», — отметил Беляев.

Аналитик обратил внимание на возросшее число случаев мошенничества в банковской сфере. Несмотря на то что методы злоумышленников всем известны, люди продолжают на них попадаться. Он считает, что устранить мошенников быстро не удастся, однако можно прервать цепочку, когда человек взаимодействует с ними, берет кредит и переводит деньги на их банковские счета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

Лолита искупит вину за «голую» вечеринку

Лолита нашла способ искупить вину за участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, прошедшей в декабре прошлого года в московском клубе «Мутабор». Она сообщила, что скоро отправится в один из новых регионов России, где примет участие в восстановлении храма.

Кроме того, артистка отреагировала на сообщения об отмене ее юбилейного тура. По словам певицы, общественники считают, что она недостаточно раскаялась после участия в «голой» вечеринке. Лолита отметила, что она одной из первых среди российских звезд выступила в Донецке и Луганске и даже была удостоена медали за помощь бойцам. Она добавила, что по-прежнему получает оскорбительные сообщения в свой адрес.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, организаторы официально объявили об отмене концертов Лолиты в Перми и Екатеринбурге, которые были запланированы на 19 и 21 марта соответственно. Кроме того, под вопросом оказались ее выступления в Иркутске, Красноярске и Челябинске. По данным канала, это стало следствием «отмены» артистки из-за «голой» вечеринки Ивлеевой.

Продюсер Павел Рудченко допустил, что Лолита распрощается с карьерой, если пойдет на принцип. Он рассказал NEWS.ru, что артистка не видит ничего зазорного в своем участии в «голой» вечеринке и не раз отмечала, что ей не за что извиняться. В то же время он выразил надежду, что исполнительница пойдет навстречу своему зрителю.

«Она не признает ничего зазорного в своем поведении. В своих выступлениях она просто сказала, что она такая, примите ее такой. Извиняться ей не за что, как это сделали другие, признав, поняв и поменяв свою точку зрения. На мой взгляд, здесь будет тяжелая история. Мне кажется, она может пойти на принцип. Я имею в виду, что Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — сказал продюсер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Между тем репутацию в Донбассе сейчас отмывает другой участник «голой» вечеринки — Филипп Киркоров. Он опубликовал снимок в Instagram (деятельность в РФ запрещена), на котором он запечатлен в полуразрушенном Доме культуры «Шахтер» в Горловке в Донецкой Народной Республике. Артист рассказал, что именно там прошли его первые крупные гастроли и впервые прозвучал хит «Атлантида».

До этого в Сети появилось видео, как артист выступает в городской больнице Горловки перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения. Кроме того, СМИ писали, что Киркоров привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы троим военнослужащим.

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