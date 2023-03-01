Перелет из Петербурга в Москву обошелся мужчине в 4 млн рублей Мужчина потерял 4 млн рублей на рейсе «Санкт-Петербург – Москва»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный пассажир рейса «Санкт-Петербург – Москва» по прилету в Москву обнаружил пропажу денег и вещей общей стоимостью в 4 млн рублей, пишет издание 78.RU. В пути мужчина распивал алкоголь и, будучи уже в Москве, потерял сознание, а когда пришел в себя, заявил, что ничего не помнит.

Как пишет издание, мужчина начал выпивать в аэропорту Пулково. После объявленной посадки на рейс он проследовал в бизнес-класс и продолжал распивать алкогольную продукцию. При нем была сумка с 26€ тысячами евро и 1 млн рублей, также ключи от Lexus и квартиры в Москве, iPhone 13, очки стоимостью 180 тысяч рублей и замороженная рыба.

Как пишет 78.RU, когда самолет приземлился в аэропорт Москвы, мужчина был сильно пьян. Имея на руках свой багаж, он заказал такси, однако, что было дальше, он не вспомнил.

Путешественник пришел в себя возле отеля, в окружении врачей, но уже без сумки с дорогим содержимым. Полиция расследует пропажу его вещей.

Ранее житель подмосковных Химок потратил на отдых в московском стриптиз-клубе с девушками и распитие алкогольных напитков два миллиона рублей. В заведение его отвели незнакомые девушки, которые сначала пригласили его в караоке. Утром, когда мужчина проснулся и понял, что была потрачена такая сумма денег, он направился в отделение полиции.