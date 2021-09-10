МиГ-31 поднялся для сопровождения норвежского самолёта над Баренцевым морем

МиГ-31 ВКС России был поднят в небо для сопровождения самолёта патрульной авиации P-3C «Орион» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Дежуривший экипаж идентифицировал цель и вылетел , чтобы не допустить нарушения российской границы. После разворота иностранного военного самолёта МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Как отмечают в оборонном ведомстве, за прошедшие сутки это уже второй подобный случай. Вчера также перехватчик МиГ-31 был поднят для встречи норвежского самолёта радиоразведки. Сообщается, что в обоих случаях самолёт P-3C «Орион» при встрече с российским перехватчиком брал обратный курс.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 8 августа было зафиксировано порядка 40 случаев ведения разведки с воздуха у границ России. 30 из этих инцидентов были с участием самолётов-разведчиков, а в десяти случаях разведка велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. СМИ установили точное число единиц авиатехники НАТО, которые были привлечены к провокационным полётам. К данным мероприятиям со стороны НАТО было привлечено 33 самолёта разведки и 11 БПЛА.