Перехват F-16, «ножницы» на Евро, скандал с никабом: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Перехват истребителя F-16 Вооруженных сил Дании российским Су-27, исход матча Англия — Словакия на Евро-2024, скандал в клинике с пациенткой в никабе и реакция главы Дагестана Сергея Меликова на случившееся — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как российский Су-27 перехватил датский F-16

Telegram-канал Fighterbomber днем 30 июня опубликовал видео перехвата, предположительно, российским Су-27 датского F-16. Российский самолет догнал F-16 по параллельной траектории и перехватил его. Затем Су-27 пролетел вперед, оставив датский самолет позади.

«Отошел!» — комментирует видео Fighterbomber.

На кадрах можно заметить сближение двух воздушных судов. Судя по подписи канала, инцидент мог иметь место в Калининградской области над Балтийским морем.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Истребители F-16 производятся американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. В августе 2023 года Дания пообещала Киеву передать 19 самолетов своих военно-воздушных сил, что составляет 2/3 парка этих истребителей.

Как отмечало агентство Reuters, США одобрили эту поставку. По словам источника, Вашингтон официально заверил власти Дании и Нидерландов, что Соединенные Штаты ускорят утверждение запросов на передачу F-16 Украине после обучения пилотов.

Но реализация этого обещания сильно замедлилась. В феврале 2024 года западные СМИ со ссылкой на заявление датского МИД сообщали, что Дания заключила соглашение о безопасности с Украиной сроком на 10 лет, а также объявила о новом пакете военной помощи, предусматривающем поставки F-16 летом текущего года.

В мае премьер-министр страны Метте Фредериксен утверждала, что в течение месяца поставит Киеву обещанные F-16, то есть до июля, но информации о том, что Киев их получил, в открытых источниках нет.

В 2010 году сообщалось, что Дания должна перейти на американские истребители F-35 и утилизировать часть парка F-16 — 18 из 34 штук.

Кроме того, в октябре 2023 года США дали разрешение Аргентине купить у Дании 24 истребителя F-16. О совершении сделки не сообщалось.

«Мы одна из стран Европы, которая жертвует больше всего, поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся у нас самолеты F-16», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

То есть остается неизвестным, были ли списаны F-16, передана ли Украине оставшаяся часть парка этих самолетов, были ли они проданы Аргентине и осталась ли часть самолетов на балансе ВВС Дании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-27

Чем закончился матч Англия — Словакия на Евро-2024?

Сборная Англии одержала волевую победу над командой из Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене в Германии и завершилась со счетом 2:1.

Надежды англичан привезти домой трофей Евро-2024 спустя почти 60 лет чуть было не рухнули. Словаки удерживали преимущество на протяжении большей части игры: нападающий Иван Шранц открыл счет на 25-й минуте матча, и ситуация не менялась практически до конца игры.

Этого могло быть достаточно, чтобы выбить «трех львов» из борьбы, но англичане отыгрались на самых последних минутах матча, забив два гола в ворота противника.

Одним из игроков, спасших команду, оказался Джуд Беллингем: он сравнял счет на 95-й минуте, выполнив удар «ножницами» через себя в падении. Мяч находился позади футболиста, он решил завершить игру единственным возможным способом.

После этого игра перешла в дополнительное время. Капитан сборной Англии Гарри Кейн забил победный гол. Итог — 2:1.

В четвертьфинале англичане сыграют со сборной Швейцарии. Встреча пройдет 6 июля в Дюссельдорфе. Англичане являются чемпионами мира 1966 года.

Ранее действующий чемпион Европы по футболу сборная Италии проиграла национальной команде Швейцарии в матче 1/8 финала и вылетела из турнира. Игра прошла на «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 2:0.

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Pres Джуд Беллингем (слева)

Как разгорался скандал вокруг никаба

28 июня Readovka сообщила о скандале в Хасавюрте вокруг никаба (исламского женского головного убора, полностью закрывающего лицо, кроме глаз). Девушка в таком головном уборе пришла на прием в клинику «Альтер-Мед» к эндокринологу Евгении Макеевой. Чуть позже она пожаловалась в соцсетях, что врач якобы отказалась принимать пациентку из-за никаба. В соцсети девушка сравнила «жестокие порядки» в Дагестане с Москвой, где «к такому одеянию относятся с уважением».

За девушку вступились активисты организации «Дело Чести» и блогер Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев). Они высказали претензии хозяину клиники «Альтер-Мед», который пообещал «уничтожить» русского врача. В результате через несколько часов под давлением врач записала видео с извинениями и рассказала, что не отказывала девушке в обследовании.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заступился за врача, на которую пожаловался блогер, и пообещал ей защиту. Действия Ханова он назвал «нападками некоего псевдообщественника с туманной биографией».

«С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!» — заявил Меликов.

Глава Дагестана и прежде высказывался против ношения женщинами никаба. В беседе с РИА Новости он отмечал, что этот элемент одежды дает возможность злоумышленникам-мужчинам скрывать свое лицо. Кроме того, по его словам, эта одежда не свойственна кавказским народам.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Глава Республики Дагестан Сергей Меликов

«Лично я против ношения никаба. <...> Эта одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против», — сказал Меликов.

История вокруг скандала в клинике закончилась утром 30 июня, когда сотрудники полиции задержали Ханова. В своем Telegram-канале он рассказал, что к нему «ломятся» силовики. Добровольно открывать дверь он не стал, а подписчикам заявил, что «возможна какая-то провокация».

«Я хочу довести до вас, что не занимался чем-то правонарушительным. Видео, которое было сделано по поводу врача и девушки в никабе, было сделано только для того, чтобы максимально ликвидировать конфликт на религиозной и национальной почве. Я лишь хотел поспособствовать этому, не занимая чью-то сторону», — заверил блогер шепотом на фоне настойчивого стука в дверь.

Ханов объявил, что «при обыске ему могут что-то подкинуть», но он, после того как вернулся в Россию, не занимался ничем противозаконным.

Источник в правоохранительных органах сообщил дагестанскому изданию «Молодежка», что Хаджимурад Ханов был задержан как подозреваемый. По информации Telegram-канала «Спросите у Расула», ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).

Настоящее имя Хаджимурада Ханова Ханова — Гаджимурад Атаев. Он известен тем, что, проживая в Германии, был имамом мечети и получил срок за связи с исламскими радикалами. После возвращения в Дагестан он сменил имя и фамилию, стал позиционировать себя в соцсетях как «популяризатора религиозно-традиционных и морально-нравственных ценностей, заложенных в прочные основы сохранения духовно-культурной идентичности».

Атаев неоднократно попадал в поле зрения СМИ: после погрома в аэропорту Махачкалы «Русская весна» писала о нем как об одном из «спасателей» погромщиков. Ханов-Атаев наряду с такими звездами, как чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, боец MMA Аскар Аскаров, призывал «проявить милосердие» к задержанным и «не ломать судьбы молодых ребят».

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