Перегруппировка ВС РФ у Днепра: что за информация, почему ее удалили МО РФ: информация о перегруппировке войск в районе Днепра является провокацией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минобороны РФ прокомментировало информацию о якобы перегруппировке войск «Днепра» на «более выгодные позиции». Что об этом известно?

«Рассылка ложного сообщения о „перегруппировке“ войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — сообщили в МО РФ.

Что за информация о перегруппировке войск «Днепра» 13 ноября

Около 10:50 по московскому времени ТАСС и РИА Новости опубликовали информацию, что командование группировки «Днепр», оценив сложившуюся ситуацию, приняло решение перебросить силы на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Журналисты ссылались на данные от МО РФ. Также сообщалось, что после перегруппировки «Днепр» высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях.

Через некоторое время ТАСС и РИА Новости аннулировали новости об этом.

«Новость „Командование группировки „Днепр“ приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра“ Аннулируется как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям», — пишет ТАСС.

Как на это отреагировали в России

«Какая досада для некоторых „военных аналитиков“, которые уже успели десяток постов написать», — отметил политолог Армен Гаспарян.

«ТАСС и РИА отошли на более выгодные рубежи», — написала телеведущая Ксения Собчак.

«Забавный каламбур с аннулированной новостью про перегруппировку на восток от Днепра — это, к сожалению, свидетельство увядания российской журналистики. Юные девочки и мальчики-писатели от ChatGPT не ориентируются в повестке и ставят на сайт новость годичной давности, потом говоря „ой, перепутала“. И у нас выходит так, что золотой середины, увы, нет. Наверху сидят мастодонты, противящиеся новым технологиям и современным трендам по работе с информацией. А внизу — техножрецы от нейросетей, которые не соображают в текущей ситуации (потому что им это не нужно). Конечно, это не 100% срез по ситуации. Но вот на 70% верно», — подчеркнул «Рыбарь».

Какая сейчас обстановка у берегов Днепра на Херсонском направлении

Readovka пишет, что украинские войска присутствуют на островах и южном берегу Днепра уже несколько месяцев.

«Северный берег реки — господствующий, и рельеф в этом случае „подыгрывает“ противнику. Держать непосредственно береговую линию для российских войск крайне неудобно. При этом для противника ситуация также не выглядит радужной. Через Днепр не ведет ни один мост, у ВСУ на плацдармах нет техники, снабжение они выполняют с помощью лодок. Что означает для ВСУ высокие потери (раненых-то тоже приходится эвакуировать лодками, а боеприпасы у солдат южнее Днепра не бесконечны). Ключевой вопрос состоит в том, чтобы не дать ВСУ накопить на южном берегу Днепра технику и силы для прорыва и вскрытия плацдарма. Эти позиции вовсе не безобидны: путь к Крыму оттуда короче, чем через Мелитополь, и удержание позиций южнее Днепра жизненно важно. Как бы то ни было, происходящее относится к категории „неприятно, но не катастрофа“. Бои на Днепре сложны, и ведущих к победе легких решений нет ни у одной стороны», — сообщил источник.

«Рыбарь» пишет, что на Херсонском направлении продолжаются бои на левом берегу Днепра в селе Крынки.

«ВСУ смогли расширить зону контроля к югу и намеревались продвинуться вглубь лесного массива, но попали в засаду российских войск», — добавили авторы канала.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении.

«Огненный ад у ВСУ, высадившихся на нашем берегу Днепра: „Солнцепеки“, ВКС и „Грады“ сжигают врага на Херсонщине. Прямо сейчас по спецгруппам врага, окапывающимся в районе Крынок, наносятся массированные удары чуть ли не из всех видов вооружения. Боевые самолеты выпустили управляемые бомбы КАБ. „Солнцепеки“, РСЗО и гаубицы ведут мощнейший обстрел. Также удары наносятся по правобрежью Днепра, где ВСУ также концентрируют силы», — передает источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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