Переговоры с Украиной, Маск и Крым, Авдеевка. Что будет дальше в СВО?

Фото: МО Украины

Текущая ситуация в зоне проведения спецоперации, актуальная обстановка в Авдеевке, тактика снайперов ВС РФ, переговоры России и Украины, Крым, Донбасс и Маск, тотальная мобилизация — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 11 февраля. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Два майора» рассказали, что сейчас нужно знать о ходе СВО

«Все чаще на самом высоком уровне звучит слово „переговоры“. Владимир Зеленский ради отставки более популярного, чем он, Залужного в интервью европейской прессе говорит о тупике развития обстановки для ВСУ, что не лишено смысла. Тем не менее про переговоры мы все слышим с первых месяцев войны, а Верховный в нашумевшем интервью фактически назвал Запад недоговороспособным. Противник еще очень силен, умело держит оборону, старается измотать наши войска дронами и одновременно проводит массовую мобилизацию населения. Звучит цифра в 1 млн человек уже имеющегося у ВСУ личного состава. Жители Украины проявляют полную бесхребетность на фоне прохождения через Верховную раду драконовских законопроектов о тотальной мобилизации. Даже спецподразделения МВД Украины, ранее носившие гордое название „Беркут“, ворчат, но подчиняются приказам и выдвигаются на передовую. Репрессивный аппарат киевского режима — более не фигура речи, около 10 тысяч граждан осуждены за „госизмену“», — отметили авторы канала.

«Два майора» также сообщили, что «десятки ракет и „Гераней“ новой модификации на этой неделе поразили военные и инфраструктурные объекты и нефтебазы ВСУ».

«Западные СМИ отмечают некоторое снижение эффективности и так бедовой украинской ПВО, связывая это с нехваткой боеприпасов и подстегивая правительства стран ЕС и США выделять больше помощи Украине. Скандальное решение о выделении помощи Украине Конгрессом США, кстати, принято. Пусть и в ущерб безопасности границ Техаса и Мексики. Так что приоритеты расставлены. Европейская военщина вновь пугает население своих стран войной с Россией в попытках отвлечь бунтующих рабочих и фермеров от внутренних проблем», — добавил источник.

Борис Рожин рассказал о последних новостях из Авдеевки

«Противник признает серьезное продвижение наших штурмовых групп в Авдеевке. Российские войска стремятся рассечь Авдеевку, отрезав часть группировки противника от Авдеевского коксохима, и уже достаточно близки к этому. Бои идут уже совсем рядом с Индустриальным проспектом. Командование противника заявляет, что, несмотря на ухудшение обстановки в Авдеевке, ее сдавать не будут и сейчас идет ввод в бой резервов для стабилизации ситуации. Это ожидаемый ход, так как противник попытается атаковать на юге в районе Первомайского и к западу от Красногоровки (а также в районе Степового), чтобы сковать активность наших войск и стабилизировать фланги, а в самом городе удержать за собой коксохим, „Химик“ и часть застройки для длительной обороны, сохраняя снабжение через Орловку», — написал военный эксперт.

Фото: МО Украины

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«Минобороны дает статистику уничтоженных украинских военных. В некоторые цифры трудно верить, они потрясающе велики. Но если прикинуть, только одна снайперская пара 5-й бригады 1 АК за один выход может уничтожить до пяти солдат противника. Хотя нередки случаи, когда три дня — и ни одного. Все зависит от интенсивности боевых действий. От дистанции до противника. Но тут надо подчеркнуть, что снайперы, если могут, бьют противника на выбор, сначала командира, потом сапёра, связиста, снайпера, пулеметчика, гранатометчика и т. д. Но остальные наши огневые средства тоже работают на уничтожение противника день и ночь. Выбираются групповые цели, поэтому результаты демилитаризации высокие», — отметил военкор.

Александр Коц рассказал о проблемах с мобилизацией на Украине

«Экс-командир „Айдара“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дикий заявил о вероятности „зачистки“ села Космач в Ивано-Франковской области, где жители выступают против повальной мобилизации. По его словам, участников протестов нужно судить за госизмену. А если этого не сделают, то „армия решит проблему“. Чем сильнее народ будет противиться насильственной мобилизации, тем более жестокие меры будут принимать каратели от власти. Не за горами показательные расправы и „зачистки“ в населенных пунктах с выявлением и наказанием предателей и врагов народа. Но репрессивная политика Киева со временем должна вызвать противодействие населения. Тэцэкашников уже в открытую избивают на улицах. Такими темпами недалеко и до полноценной партизанщины. Благо, огнестрельного оружия на Украине — горы», — отметил военкор.

Что Илон Маск сегодня заявил про Донбасс и Крым

Американский бизнесмен в своей соцсети написал, что США и Европа проиграли России в противостоянии на Украине, а Крым и Донбасс останутся российскими, даже если Запад продолжит финансировать Киев.

«Вопрос только в том, сколько еще детей погибнет, прежде чем этот факт признают. $60 млрд, которые Киев в ближайшее время получит от Вашингтона, ничего не изменят в тупиковой ситуации», — добавил он.

Что Дмитрий Песков сегодня заявил о возможных переговорах России и Украины

«Сейчас совсем другая реальность, киевскому режиму придется ее признавать. Украина могла с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» пресс-секретарь президента также обратил внимание, что достижение целей для России предпочтительно мирным путем, но если он отвергается другой стороной, спецоперация продолжается.

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