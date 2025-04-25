Переговоры Путина и Уиткоффа 25 апреля: о чем говорили, какие первые итоги

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Стивен Уиткофф, Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле продлилась три часа. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 25 апреля, о чем говорили?

Что известно о встрече Путина и Уиткоффа в России

На сайте Кремля сегодня, 25 апреля, в 14:30 подтвердили информацию, что глава российского государства в Москве принимал Стивена Уиткоффа.

«С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев», — говорилось в сообщении.

Ушаков заявил, что беседа Путина и Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов.

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«Состоялась трехчасовая беседа, носившая весьма конструктивный характер. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», — добавил он.

Также помощник Владимира Путина подчеркнул, что в соответствии с договоренностями президентов РФ и США продуктивный диалог на различных уровнях будет осуществляться и дальше.

По данным сайта Flightradar24, воздушное судно Bombardier Global 7500 вылетело из Флориды и пересекло российскую границу около 09:40 мск. Это уже вторая встреча Путина и Уиткоффа за последние две недели и четвертая — с начала года. Предыдущая состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля и продлилась более четырех часов.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Стивен Уиткофф, Владимир Путин

О чем в дальнейшем могут договориться Россия и США по Украине

Политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru заявил, что сейчас Россия и США разрабатывают совместный план урегулирования украинского конфликта и пытаются согласовать отдельные его положения.

«Есть три возможных сценария переговоров Уиткоффа и Путина. Первый: главе РФ доложат, что Европа и Украина сорвали переговорный процесс и отвергли план Трампа. Второй: после раздумий они приняли все, о чем договорились Россия и США, а теперь Москва и Вашингтон будут обсуждать реализацию соглашения на практике. Третий: в целом украинцы и европейцы план одобрили, но есть несколько вопросов, которые просят пересмотреть. Уиткофф попытается понять, насколько российская сторона готова к компромиссам по ним», — уверен он.

Также американист Дмитрий Дробницкий назвал важным тот факт, что спецпосланник Трампа уже второй раз посетил Россию.

«Это принципиально непротокольные встречи. То, что Путин принимает спецпосланника Трампа, — очень важная вещь и сигнал, что идут контакты, российский лидер относится к ним серьезно, Уиткоффа уважают в нашей стране и доверяют ему как переговорщику», — сказал эксперт.

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