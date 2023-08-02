Переговоры Путина и Эрдогана: вернется ли Россия в зерновую сделку

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин сегодня в рамках телефонного разговора обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, передает пресс-служба Кремля. Готова ли Москва вернуться в это соглашение?

«Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия „пакетных“ соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл», — сказано в сообщении.

Также в ходе разговора Путин заверил Эрдогана, что Москва вернется к пунктам Стамбульских договоренностей, «как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией».

Когда и почему Россия вышла из зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июля текущего года заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена.

«К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал представитель Кремля.

Официально действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Владимир Путин ранее неоднократно обращал внимание, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, так как западные страны не собирались исполнять обещания. По словам российского лидера, Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель соглашения — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Что на Западе писали про выход России из зерновой сделки

Авторы британского журнала The Economist заявили, что мир должен добиваться от Кремля возобновления зерновой сделки.

«Африканские лидеры не заинтересованы в росте цен и нестабильности на мировых продовольственных рынках. Они могут раскритиковать Путина и направить на Украину зерно под африканским флагом. Также Турция может решить свои проблемы с инфляцией и заработать деньги, продавая часть украинского зерна дальше. Западные сторонники Украины тоже могут сыграть свою роль», — писали они.

Американский журналист Сеймур Херш поддержал решение Москвы. По его словам, Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу.

«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России», — заявил Херш, ссылаясь на слова неназванного американского чиновника.

Авторы американского издания The Washington Post отметили, что выход России из зерновой сделки нескоро отразится на ценах на продукты в упаковке.

«Крупные компании от Unilever до Nestlé закупают ингредиенты на год вперед, но мелкие производители могут повысить цены в течение 30 дней, введя надбавку за риск. Больше всего пострадают страны Африки и Ближнего Востока. Они начнут покупать зерно у Москвы, если она не изменит курс. Российское зерно немного дороже, чем украинское», — писали они.

Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что США рассчитывают на Турцию в вопросе возвращения России в зерновую сделку, подчеркнули авторы американского издания Politico.

«США сейчас оценивают речные и наземные маршруты экспорта, но восполнить объем вряд ли удастся. Выход России и угрозы ударов нанесли серьезный коммерческий удар по судоходству и страхованию кораблей. США сейчас оценивают речные и наземные маршруты экспорта, но восполнить объем вряд ли удастся», — говорилось в материале.

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