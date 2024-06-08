Передислокация или смена тактики? Куда «пропал» Черноморский флот России

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

СМИ сообщают о перемещении кораблей Черноморского флота (ЧФ), ссылаясь, в частности, на данные украинской стороны. Что происходит с ЧФ на самом деле, о каких успехах флота докладывало Минобороны России?

Что известно о ситуации с Черноморским флотом 8 июня

Издание Newsweek со ссылкой на данные иностранных специалистов, отслеживающих флот по открытым источникам и заявления украинской стороны, сообщило о передислокации военных кораблей ЧФ. В частности, СМИ опиралось на показания представителей ВМС Украины.

«Черноморский флот был вынужден оставить свои традиционные базы на Крымском полуострове из-за многочисленных и все более изощренных украинских атак с дальнего расстояния», — пишет Newsweek.

Минобороны России эту информацию не комментировало. В то же время российское оборонное ведомство 8 июня сообщило, что силы Черноморского флота ликвидировали пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

«Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров», — отмечается в публикации Telegram-канала МО РФ.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ силами Черноморского флота.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что корабли ЧФ не оставляли Севастополь и продолжают выполнение тактических задач. По его словам, военные суда поменяли тактику и не стоят в бухте, продолжая уничтожать безэкипажные катера противника.

«Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте — потому что это подвергать себя дополнительной опасности. С другой стороны, флот — это огромная система организации, это и морская авиация, которая успешно сегодня громит бэки, которые пытаются подойти к Севастополю», — уточнил Развожаев.

Он предложил оставить слова украинских военных для тех, кто их слушает на Западе. Так Развожаев прокомментировал заявления Киева о том, что он якобы вынудит ЧФ уйти из Севастополя.

Что заявляли на Украине об «уничтожении» Черноморского флота

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов недавно заявил, что ВСУ «уничтожили треть Черноморского флота России». Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru назвал ложью слова Буданова и отметил, что о таких «заоблачных успехах» трубил бы сам президент Владимир Зеленский или глава ВМС Украины.

«Конечно, это бред. Брешет Буданов. Да, Минобороны РФ сообщало о повреждениях кораблей. Но никакую треть Черноморского флота России ВСУ уничтожить не могли. Еще один признак, что Буданов врет: почему не вопит Зеленский? Уж он точно не отказался бы заорать про заоблачные потери России. Почему не говорят об этом в США, в Британии? Буданову нужно выдумать заоблачный успех ВСУ хоть где-нибудь», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

В конце мая Буданов заявил, что «уничтожит Черноморский военно-морской флот России». Соответствующее обещание он дал на саммите UNITED24, рассказывая о своем хобби вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову. По его словам, он собирает модели российских кораблей, якобы уничтоженных ВСУ.

Фото: Администрация Президента Украины Кирилл Буданов

«Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый [уничтоженный корабль] появляется — новая [модель корабля в коллекции]. Надеюсь, когда-нибудь полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился», — сказал Буданов, рассказывая о своей коллекции.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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