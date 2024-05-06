«Перед законом все равны»: Киселев ответил на убийство военкора Бентли Киселев потребовал наказать причастных к убийству военкора Бентли

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Военный корреспондент, ветеран батальона «Восток» и батальона спецназа «Хан» Рассел Бентли

Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли, произошедшее в Донецке, необходимо расследовать, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он также потребовал привлечь к ответственности всех причастных к данному преступлению. Телеведущий напомнил, что существует принцип неотвратимости наказания.

Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны, — уверен Киселев.

Ранее СМИ сообщили, что американский волонтер и военкор агентства Sputnik Рассел Бентли с позывным Техас погиб в Донецке. Информацию подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она назвала это ужасным событием. Предполагалось, что Бентли был похищен людьми в военной форме. Правоохранители нашли машину и телефон американца рядом с автобазой.

Позднее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на адвоката супруги Бентли сообщил о задержании подозреваемых в убийстве военкора. Уточнялось, что они дали признательные показания, по найденным останкам была назначена судебно-медицинская экспертиза. Минобороны России не комментировало эту информацию.