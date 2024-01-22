«Перед Богом совесть чиста»: раскаялась ли Трепова за убийство Татарского

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Дарья Трепова, обвиняемая в причастности к взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина)

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского (Максим Фомин), выступила с последним словом в Первом Западном окружном военном суде, где рассматривают дело о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб Татарский. Раскаялась ли Трепова, в чем ее обвиняют, что ей сказали пострадавшие?

Что сказала Трепова в последнем слове

В своем выступлении обвиняемая отметила, что не знала погибшего лично, но во время встречи он показался ей добродушным.

«Я не знала, кто такой Владлен Татарский. Когда мы встречались с ним лично, он мне показался добродушным. Мужчина с чувством юмора, у меня не было к нему ненависти. Я не желала ему смерти», — сказала Трепова в суде.

По ее словам, она не знала о бомбе в статуэтке, которую передала военкору, и она ожидала, что там спрятан микрофон. Она отметила, что, если бы сохранились переписки с кураторами, ее бы не обвиняли в умышленном теракте.

Она признала моральную ответственность за взрыв, но не вину, и попросила отправить дело на доследование, назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу, а также учесть смягчающие обстоятельства. Трепова напомнила о сотрудничестве со следствием и предоставлении всех данных со смартфона — «ей нечего скрывать», а доказательств ее вины не хватает, считает она.

«Что бы я сейчас ни сказала, вы мне не поверите. Но все же мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось пережить столько боли и страданий», — добавила Трепова.

Гособвинитель Надежда Тихонова в свою очередь отметила, что доводы о том, что девушка не знала о взрывчатке в статуэтке, опровергаются совокупностью действий, передает «Фонтанка». По ее мнению, подсудимая не только знала о готовящемся преступлении и путях отхода после взрыва, но и имела негативное отношение к органам власти — хотела дестабилизировать обстановку в стране. Ее речь заняла около трех часов.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Дарья Трепова, обвиняемая в причастности к взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина)

Раскаялась ли Трепова за убийство Владлена Татарского

В своем последнем слове обвиняемая отметила, что просила прощения у потерпевших, однако не услышала желаемого ответа.

«Мне очень больно и стыдно, что моя наивность и доверчивость привели к таким катастрофическим последствиям... Мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось пережить такую боль и такой ужас... Я уже просила прощения у потерпевших. Одна из них сказала: „Бог простит“. Я почувствовала в этом немного насмешку. Меня это задело, потому что я считаю себя верующим человеком, и мое состояние было спокойным, потому что я уверена, что перед Богом по крайней мере моя совесть чиста», — сказала она.

Как пострадавшие отреагировали на слова Треповой, что сказал Касинцев

После окончания заседания один из потерпевших сказал, что у Треповой «есть задатки артиста», при этом он признал, что «слова были сказаны правильные и в какой-то степени трогательные». Об этом сообщает «Фонтанка».

Адвокат Треповой Даниил Берман считает, что Трепову можно судить по ряду статей. Он предположил, что это могло быть, например, вмешательство в личную жизнь, «да хоть госизмена, но не теракт».

Вместе с Треповой на скамье подсудимых второй фигурант — Дмитрий Касинцев. Его обвиняют в укрывательстве девушки после взрыва в кафе (ч. 2 ст. 316 УК). С него пятеро потерпевших хотят взыскать 4,5 млн рублей. Он сообщил в последнем слове, что поддерживает свое государство и с уважением относится к правоохранительным органам. Себя он корит за страх и слабость. Он готов нести ответственность, но просит суд быть к нему снисходительнее.

В чем обвиняют Трепову, что ей грозит

Обвинение запросило для Треповой 28 лет заключения в колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей. Ее обвиняют в подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК), незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1) и теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205). Вину девушка признала только в подделке документов.

Касинцеву затребовали год и девять месяцев колонии по статье об укрывательстве преступления (ч. 2 ст. 316 УК). По версии следствия, он разрешил девушке спрятаться от полиции в своей квартире, хотя знал о ее причастности к взрыву. Трепова в суде заявила, что «подставила» Касинцева, переночевав у него, и извинилась перед ним.

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