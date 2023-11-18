Перечислены главные характеристики новейшего дрона «Скальпель» Полковник Кошкин: «Скальпель» обладает высокой устойчивостью и управляемостью

Новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель», который российские военнослужащие начали использовать в зоне военной операции на Украине, почти не уступает по характеристикам беспилотнику «Ланцет», заявил в разговоре с Lenta.ru завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, главными особенностями аппарата являются хорошая управляемость и устойчивость при пикировании целей.

«Скальпель» — это более дешевый аналог нашего «Ланцета». Наш «Ланцет» знают теперь во всем мире, это дрон-камикадзе. Что важно, исследовав параметры применения «Ланцета» в условиях СВО, пришли к выводу, что можно подготовить более бюджетный вариант, который в принципе не будет уступать и в целом обеспечит более эффективное поражение бронецелей. И вот такой «Скальпель» появился. Стоит он около 300 тысяч рублей, я думаю, это более продвинутый вариант во всех отношениях, — заявил эксперт.

При этом Кошкин добавил, что «Скальпель» все же несколько уступает в характеристиках «Ланцету». Несмотря на это, бойцы легко с ним управляются и без лишних проблем могут подготовить его к полету.

Эти моменты очень важны для ведения боевых действий, — подчеркнул отставной офицер.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что дрон-камикадзе «Скальпель» гораздо дешевле в производстве, чем БПЛА «Ланцет», и способен решать те же задачи. По его словам, преимуществом «Скальпеля» также является возможность оставаться невидимым для радиолокационных станций и РЭБ противника.