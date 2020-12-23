Пентхаус за 2,6 млрд рублей выставили на продажу в Москве

Самые дорогие в России квартиры в небоскрёбах находятся в башне «Федерация» в столичном деловом центре «Москва-Сити», их стоимость исчисляется в миллиардах рублей.
Так, в высотке
Жилплощадь со стеклянным куполом высотой 12 метров продаётся без отделки. Высота потолков в помещении составляет от 5,5 до 12 метров. Как указали риелторы, добраться до 90-х этажей башни на лифте можно за 55 секунд, вход в холл расположен вдали от потока офисных работников и посетителей торгового центра. Кроме того, воздух для обеспечения пентхауса забирается с высоты 300 метров и проходит дополнительную двойную очистку.
Площадь квартиры — более 2000 кв. метров, таким образом, как отмечается, в помещении можно разместить приватную зону хозяев, детское крыло, представительский офис с рабочими местами для приближённых сотрудников, сауну, тренажёрный зал, а также комнаты и вспомогательные помещения для прислуги с отдельным входом.
Как
Как писал NEWS.ru, внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков показал четырёхкомнатную квартиру, которую Примадонна подарила на свадьбу внуку. Пара живёт в элитных апартаментах в центре Москвы.