Пентхаус за 2,6 млрд рублей выставили на продажу в Москве

https://static.news.ru/photo/28b8a394-44ce-11eb-8238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самые дорогие в России квартиры в небоскрёбах находятся в башне «Федерация» в столичном деловом центре «Москва-Сити», их стоимость исчисляется в миллиардах рублей.

Так, в высотке выставлен на продажу за 2,6 млрд рублей пентхаус, расположенный на трёх этажах, с 95-го по 97-й. Он заявлен, как «самые высокие апартаменты Европы».

Жилплощадь со стеклянным куполом высотой 12 метров продаётся без отделки. Высота потолков в помещении составляет от 5,5 до 12 метров. Как указали риелторы, добраться до 90-х этажей башни на лифте можно за 55 секунд, вход в холл расположен вдали от потока офисных работников и посетителей торгового центра. Кроме того, воздух для обеспечения пентхауса забирается с высоты 300 метров и проходит дополнительную двойную очистку.

Площадь квартиры — более 2000 кв. метров, таким образом, как отмечается, в помещении можно разместить приватную зону хозяев, детское крыло, представительский офис с рабочими местами для приближённых сотрудников, сауну, тренажёрный зал, а также комнаты и вспомогательные помещения для прислуги с отдельным входом.

Как указывает Lenta.ru, среди других предложений в российских небоскрёбах — квартиры в подмосковном Красногорске на 44 этаже по цене 13–16 млн рублей за 70–130 «квадратов», квартира на 41 этаже башни «Исеть» в Екатеринбурге за 60 млн рублей. Самый недорогой вариант жилья в небоскрёбе — студия на 31 этаже строящегося дома в Самаре, она стоит 1,33 млн.

Как писал NEWS.ru, внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков показал четырёхкомнатную квартиру, которую Примадонна подарила на свадьбу внуку. Пара живёт в элитных апартаментах в центре Москвы.