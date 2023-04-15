Пентагон прокомментировал будущую битву с Россией и КНР за Луну Олсон: планы России и КНР по освоению Луны демонстрируют растущую конкуренцию в космосе

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Представитель космического командования США Джон Олсон заявил на брифинге в пятницу, что планы России и КНР на освоение Луны являются проявлением масштабной стратегической конкуренции в космической области. Он отметил важность Луны для всех стран и напомнил, что до сих пор США являются единственной страной, которая осуществляла высадку на естественный спутник Земли.

Представитель космического командования также прокомментировал планы России и Китая на совместную реализацию лунной программы и подчеркнул необходимость понимания важности Луны.

Согласно новой лунной программе США «Артемида», запущенной администрацией Дональда Трампа, американцы планируют осуществить новую высадку на Луну в 2025 году. Кроме того, на 2024 год запланирован пилотируемый полет вокруг Луны, а также создание окололунной станции Gateway.

Ранее Москва и Пекин ​​договорились о совместном создании Международной научной лунной станции, которая будет развернута в два этапа с 2025 по 2035 годы, после чего начнется ее эксплуатация. Станция будет состоять из исследовательского, энергетического, взлетно-посадочного, орбитального и экспериментального модулей, а также командного центра, передающего спутник, телекоммуникационной станции и модулей для верификации технологий и наблюдения.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко пожаловался на нехватку девушек на МКС. Он отметил, что хотел бы видеть равное количество мужчин и женщин в отряде.