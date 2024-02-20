Пенсия Сябитовой, падение Мадонны, смерть Раду: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей, американскую поп-диву Мадонну уронили в разгар выступления, в Одессе умер актер из сериала «Ликвидация» Виктор Раду — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какую пенсию получает телесваха Сябитова?

Сябитова рассказала в интервью, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей. При этом телесваха предпочитает копить эти средства. Она объяснила, что живет на другие доходы. Сябитова также отметила, что в отличие от других знаменитостей не жалуется на размер пенсии. По ее словам, речь идет о воспитании.

«И мне не приходит это в голову. Нас так воспитали, потому что бабушка мне всегда говорила, что о пенсии надо думать после получения первой зарплаты», — сказала телеведущая.

До этого певица Лолита заявила, что получает от государства 23,8 тысячи рублей. Как отметила артистка, ей положена надбавка к выплатам от властей Москвы. Артистка подчеркнула, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные» деньги. Исполнительница добавила, что у налоговой службы никогда не было к ней претензий.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роза Сябитова

«Всем, кто писал под моими постами „бабка“, посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», — написала Лолита.

В свою очередь исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза заявил, что размер его пенсии намного меньше, чем у Лолиты. Выплата составляет 16 тысяч рублей, из-за чего он может оставаться на плаву исключительно благодаря выступлениям и авторским отчислениям. Лоза отметил, что без дополнительных поступлений человек не сможет прожить на такое пособие. Одна лишь охрана на даче обходится артисту в 15 тысяч рублей. Ее содержание ежемесячно съедает даже не одну, а две пенсии Лозы. Он добавил, что у него нет званий, из-за которых полагается надбавка.

«Мне сняли доплату москвича, потому что я получаю дополнительный доход — мне авторские отчисления идут. По нашему законодательству, если у тебя есть дополнительный доход, тебе не положена эта доплата. Нет, конечно, не может [пенсионер прожить на такую пенсию]. Я не смогу прожить. Если у меня не будет дополнительного заработка, то я умру от голода», — заключил Лоза.

Артист также отметил, что бесплатно ездит на общественном транспорте с тех пор, как вышел на пенсию. По его словам, пассажиры в метро настолько увлечены своими мобильными телефонами, что не обратят внимание даже на Филиппа Киркорова, если он вдруг появится в вагоне «в перьях».

Мадонна упала во время исполнения песни

Мадонна упала во время исполнения песни Open Your Heart на своем шоу в Climate Pledge Arena в Сиэтле. Исполнительницу уронил одетый в рваные колготки танцор, который не устоял на тонких шпильках и рухнул.

На кадрах с концерта видно, как мужчина подходит к сидящей на стуле 65-летней певице, хватает ее и тащит. Однако, сделав несколько шагов, танцор теряет равновесие, падает и тянет вниз за собой Мадонну. Певица, не смутившись, быстро встала и продолжила выступление. Она не пострадала и посмеялась над случившимся.

До этого Мадонна опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото на четвереньках в красно-черном кружевном белье перед концертом в Кливленде в рамках мирового турне Celebration. Исполнительница написала под постом: «Как дела в Кливленде?». Снимок был сделан на полу в гримерке артистки.

Ранее дети призывали артистку отказаться от пластических операций, с которыми она, по их словам, переборщила. Лурдес Леон и Рокко Ричи заявили, что мать «ведет себя так, будто ей слегка за двадцать».

Лоза заявил, что Мадонна выбирает качественный материал и хороших авторов. Композитор подчеркнул, что певица «уверенно бомбит в одну точку». По его словам, большинство людей не могут постоянно заниматься одним видом деятельности. Например, одни артисты параллельно развивают бизнес, некоторые уходят в семью или в другую сферу, но у нее «все заточено на гастрольную деятельность».

У советского актера Раду не выдержало сердце

На 68-м году жизни скончался советский и украинский актер Виктор Раду, известный по ролям в сериалах «Ликвидация», «Сделай мне больно» и «Исаев». Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание с актером и похороны пройдут 20 февраля в Одессе.

«Сердце не выдержало. Он всегда был идеальным партнером по сцене, надежным тружеником, настоящим мужчиной и очень светлым человеком. Виктор Андреевич помог многим молодым актерам, раскрыл им секреты актерской игры», — говорится в некрологе.

В фильмографии Раду также культовая советско-польская комедия «Дежавю», «Светлая личность» с Николаем Караченцовым и Галиной Польских, «Каталажка», «Биндюжник и король» и многие другие картины. В театре актер играл в таких постановках, как «Ромео и Джульетта», «Волшебная лампа Аладдина», «Маугли», а также «Остров сокровищ».

Фото: ОТЮЗ/youtube Виктор Раду

Ранее кончался актер Александр Симонец, снимавшийся в сериалах «Дружная семейка», «Счастливы вместе» и «Глухарь». Он умер на 62-м году жизни в Благовещенске. О кончине артиста сообщили в Амурском областном театре драмы, где Симонец служил более 20 лет. По предварительным данным, причиной смерти актера могла стать сердечная недостаточность.

«У нас горе. С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец», — сообщили коллеги актера.

Кроме того, 1 февраля стало известно о смерти актера театра и кино Дмитрия Овчинникова, известного по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Универ». Он умер после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Московского музыкального театра «Геликон-опера». Артиста не стало на 51-м году жизни.

«Дима был незаурядным Артистом, любимцем московской публики, человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой... С 2001 года он радовал зрителей своими удивительными воплощениями на сцене „Геликона“, где он исполнил множество ролей, каждая из которых стала шедевром», — сообщила пресс-служба театра.

Овчинников играл на сцене «Геликон-оперы» с 2001 года. В частности, он исполнил роли Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике», Бури-Богатыря в «Кащее Бессмертном», а также Додона в «Золотом петушке». Овчинников начал сниматься в кино в 2010 году. На его счету более 60 проектов.

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