Пенсионеры смогут купить билеты на поезд со скидкой

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Россияне старше 60 лет получили возможность воспользоваться скидкой при покупке билетов на поезда дальнего следования. Её размер составит 20%.

Акция распространяется на билеты в купейные вагоны на внутренние рейсы по России.

Льгота начала действовать 15 июня и будет актуальна до 27 числа, передаёт «Политика сегодня». Издание отмечает, что скидку предоставляет «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания.

Кроме этого в поездах дальнего следования с начала июня наладили продажу средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Их можно приобрести в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли, расположенных на железнодорожных вокзалах, станциях и транспортно-пересадочных узлах. В вагоне средства защиты можно купить у проводника.

Как писал NEWS.ru, компания РЖД также на месяц продлила возможность дистанционной сдачи билетов на поезда дальнего следования. Ранее билет можно было вернуть на поезд отправлением до 1 июня, теперь — до 1 июля. Причём, сделать это может не только сам пассажир, но и его близкие на основании письменной доверенности.