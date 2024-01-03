Пенсионерка обвинила одноклассницу внучки в создании ОПГ Москвичка обратилась в полицию из-за того, что ее внучку пнула одноклассница

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском Зеленограде 64-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением на одноклассницу своей внучки, передает Telegram-канал Baza. По словам пенсионерки, которые приводит канал, две первоклассницы в школе организовали свою ОПГ.

В публикации сказано, что бабушка пыталась решить проблему, обратившись к учительнице, но не нашла понимания. Когда обидчицы ударили ее внучку по ноге, женщина решила обратиться за помощью к правоохранителям. По данным Baza, пенсионерка пришла в отдел полиции в ночь на 30 декабря. Делом займутся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле двое пятиклассников избили девочку-сироту возле школы. При этом мать нападавших снимала происходящее на видео. По словам очевидца, на ситуацию никак не отреагировал охранник. Хоть он и не мог выходить за территорию школы, инцидент произошел в нескольких метрах от забора учебного учреждения. Известно, что двое обидчиков забивали «стрелку» девочке 2 января. Сейчас пострадавшая в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.