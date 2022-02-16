Краснодарского пенсионера задержали за попытку «заказать» сына

Правоохранительные органы Краснодарского края арестовали мужчину, пытавшегося организовать заказное убийство своего сына. 64-летний заказчик предложил киллеру 500 тысяч рублей за услуги, сообщает РЕН ТВ. Убийство не состоялось, так как полицейские инсценировали смерть сына заказчика, а роль «киллера» взял на себя сотрудник полиции.

По информации телеканала, для предотвращения убийства сотрудник полиции представился пенсионеру киллером, который готов убить 40-летнего мужчину — сына заказчика. Мужчина пообещал киллеру 20 тысяч рублей, после чего заявил, что заплатит полмиллиона. Перед самим преступлением мужчина передал «киллеру» пять тысяч рублей, нож и ключи от квартиры, чтобы туда можно было проникнуть.

15 февраля полиция «разыграла» убийство, и пенсионер, заказавший своего сына, заплатил псевдо-киллеру всего лишь 15 тысяч рублей вместо обещанных 300 тысяч. Перед этим он потребовал фотографию результата убийства в качестве подтверждения. После передачи денег «киллеру» мужчина был задержан.

Телеканал не приводит данных о возбуждении уголовного дела, но Верховный суд России квалифицирует действия лица, организовавшего убийство по найму, как по п. «з» ч. 2 ст. 105, так и по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Она «заказала» у преступной группировки Аслана Гагиева, обвиняемого в причастности к множеству убийств, убийство бывшего мужа её сестры — следователя московского транспортного управления СКР Александра Леонова.