Пегов посетил мемориал Пригожина у «ЧВК Вагнер Центра»: фото из Петербурга Накануне разбился самолет, на борту которого был бизнесмен

Накануне в авиакатастрофе погиб бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер». Помимо него, на борту Embraer Legacy 600 было еще девять человек: Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов, Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Никто из них не выжил.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Специалисты ищут черные ящики самолета. Бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Авиакатастрофа произошла в 15 километрах от села Хотилово под Тверью.

«Вчера были низкие облака, за облаками не видно было, что там летит. Тут же аэродром где-то, <...> часто у нас самолеты летают. Но вот эти „сушки“ — военные самолеты — они летят очень быстро, и звук совсем другой. А это такой гудящий. Я сначала не обратила внимания, но потом взрыв, и слышно было, как что-то свалилось. Первая мысль была, что беспилотник. Думала, нашу Шлинку бомбят — уже и до нас добрались», — рассказывали очевидцы.

С самой ночи люди несут цветы и свечи к зданию на Зольной улице в Петербурге, где располагался «ЧВК Вагнер Центр». Многие из присутствовавших пришли, чтобы «отдать дань памяти» Пригожину. Как пишет «Фонтанка», некоторые люди говорили о том, что «потеряли командира». Бойцы ЧВК оставляют около здания знамена и нашивки с формы.

Среди присутствовавших там днем был замечен военный корреспондент Семен Пегов. Накануне он коротко прокомментировал крушение самолета. «Произошедшее — трагедия. В любом случае. Комментарии последуют. Но позже», — написал Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Что происходит около «ЧВК Вагнер Центра» 24 августа — в фотогалерее NEWS.ru.